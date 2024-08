Itt a nagy hír az Északi Áramlat rejtélyes felrobbantásának ügyében: ukránokat gyanúsít a német főügyészség!

MTI 2024. augusztus 14. 11:05

Már korábban is felröppentek arról értesülések, hogy esetleg ukrán különítmény állt az Északi Áramlat vezetékeinek felrobbantása mögött, most pedig ezt gyakorlatilag megerősíti a német főügyész által kiadott elfogatóparancs. Két német lap és egy műsorszolgáltató egybehangzó tájékoztatása szerint ugyanis egy búvároktató ukrán állampolgár ellen kiadta az elfogatóparancsot, akinek utolsó ismert tartózkodási helye Lengyelországban volt. Mellette két szintén búvároktató ukránt, egy férfit és egy nőt, is gyanúsítanak azzal, hogy ők helyezhették el a robbanószerkezeteket a vezetékeken.