Meghökkentő kutatást adtak ki a Covid-vakcinák mellékhatásairól

A kutatások szerint a koronavírus elleni oltások és a Guillain–Barré szindróma (GBS) kialakulása között kimutatható összefüggés van. Bár a GBS előfordulása valóban megnő, így is csak néhány tíz esetről lehet beszélni egymillió adagonként, ezért a kutatók is hangsúlyozzák, hogy az oltásokat nem szabad kerülni emiatt. Azonban azt hangsúlyozzák, hogy az egészségügyi dolgozóknak ébernek kell lenniük a Covid-19 oltáshoz kapcsolódó neurológiai tünetek felismerésében és kezelésében.

A SARS-CoV-2, más néven Covid-19 elleni oltás fontos volt a világjárvány megfékezéséhez. Az oltások alapvetően megváltoztatták a pandémiás helyzetet, de fontos megérteni a koronavírus-vakcinák utáni esetleges nemkívánatos eseményeket is – érvelnek a rijádi Szaúdi Királyi Egyetem kutatói, akik tanulmányt készítettek, amely a Guillain–Barré szindróma (GBS) előfordulását vizsgálta az Oxford–AstraZeneca, a Pfizer-BioNTech, a Moderna, valamint a Johnson and Johnson vakcinák beadása után.

A kutatás során kezdetben 128 dokumentumot azonosítottak a Pub-Med, a Web of Science-Clarivate Analytics, a Scopus és a Google Scholar adatbázisokból. Ezeket a dokumentumokat a „SARS-CoV-2, COVID-19, Vaccination, and Guillain Barré Syndrome, GBS” kulcsszavak segítségével keresték. Végül 16 dokumentumot vontak be az elemzésbe és szintézisbe. Miután összesen 1,680,042,214 adag COVID-19 vakcinát adtak be, 6177 esetet azonosítottak, ami 10,5 esetet jelent millió vakcinaadagonként. Szignifikáns pozitív kockázatot találtak a COVID-19 vakcináció és a GBS között, a kockázati arány (RR) 1,97 volt (95% CI 1,26–3,08, p = 0,01) – derül ki a Nature-ben.

Az mRNS-alapú vakcinák 2076 esettel voltak összefüggésben, és 1,237,638,401 adag vakcina beadása után 4,47 GBS-esetet regisztráltak millió adagonként. Az első adag mRNS-vakcina 8,83 eseményt mutatott millió adagonként, míg a második adag csak 2 eseményt millió adagonként. A vektorvírus-alapú vakcinák esetében 193 535 249 beadott oltás után 1630 GBS-esetet regisztráltak, ami 11,01 esetet jelent millió adagonként. Az első adag után 17,43, míg a második adag után 1,47 esetet regisztráltak egymillió beadott dózisonként.

Az Oxford–AstraZeneca vakcina beadása után 1339 GBS-esetet jelentettek 167,786,902 adag után, ami 14,2 esetet jelent millió adagonként. Az Oxford–AstraZeneca vakcina szignifikánsan növelte a GBS kockázatát, a kockázati arány 2,96 volt (95% CI 2,51–3,48, p = 0,01). A Pfizer-BioNTech vakcina esetében 7,20 esetet jelentettek millió adagonként, és nem találtak szignifikáns összefüggést a Pfizer-BioNTech vakcina és a GBS előfordulása között (RR: 0,99; 95% CI 0,75–1,32, p = 0,96).

A Moderna vakcina 419 GBS-esettel volt összefüggésbe hozható 420,420,909 adag beadása után, ami 2,26 esetet jelent millió adagonként. A Johnson and Johnson vakcina 235 GBS-esettel volt összefüggésben 60,256,913 adag után, ami 8,80 esetet jelent millió adagonként. Szignifikáns összefüggést találtak a GBS kockázata és az Ad.26.COV2. S vakcina között, a kockázati arány 2,47 volt (95% CI 1,30–4,69, p < 0,01).

Ez alapján a kutatók azt írják, összességében szignifikáns összefüggést találtak a Covid-19 vakcinák és a Guillain–Barré szindróma kialakulásának kockázata között. A GBS előfordulása az első adag után magasabb volt, mint a második adag után. Ezek az eredmények fontosak lehetnek az egészségügyi tisztviselők és a döntéshozók számára, mivel segíthetnek a közegészségügyi stratégiák kialakításában.

A Covid-19 járvány jelentős hatással volt a közegészségügyre, a gazdaságra és az emberek pszichés jóllétére világszerte. A gyors terjedés, a betegség súlyossága és a vírus különböző variánsai tovább súlyosbították a helyzetet. Számos ország szigorú intézkedéseket vezetett be a járvány megfékezésére, beleértve az oltási kampányok elrendelését.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy az oltások jelentős mértékben hozzájárultak a pandémia csökkentéséhez.

De megjegyzik, hogy a Covid-19 elleni oltási kampány tehát nemcsak életmentő szerepet játszott, hanem néhány esetben neurológiai mellékhatásokhoz is vezetett. Az ezekkel kapcsolatos tanulmányok segíthetnek a megfelelő információk és jobb megértés nyújtásában az egészségügyi tisztviselők és a politikai döntéshozók számára, amikor közegészségügyi stratégiákat dolgoznak ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images