Új halálos kimenetelű járvány miatt hirdetett vészhelyzetet a WHO

A WHO globális egészségügyi vészhelyzetet hirdetett Afrikában a gyorsan terjedő mpox-járvány miatt, mivel a szervezet igyekszik megfékezni a potenciálisan halálos vírus terjedését.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója először 2022 májusában nyilvánította az mpox-ot nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetté, amikor a vírus enyhébb változata globálisan elterjedt. Amikor a WHO egy évvel később csökkentette a riasztási szintet, Afrikában továbbra is növekedtek az esetek száma – Bloomberg.

Most egy mutálódott majomhimlő-vírus változat terjedt el legalább hat afrikai országban, és csak az idén mintegy 15 000 embert fertőzött meg, valamint több mint 500 ember halálát okozta a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az mpox-variánst kevesebb mint 12 hónapja jelentették először az országból.

A nemzetközi közegészségügyi vészhelyzet rendkívüli eseményre vonatkozik, amely a határokon átnyúló betegségterjedés kockázatát hordozza magában, és amely potenciálisan összehangolt válaszlépéseket igényelhet. Ezt a megjelölést arra is használhatják, hogy ösztönözzék az országokat az együttműködésre az ellenintézkedések terén.

Az mpox tünetei közé tartoznak a fájdalmas kiütések és elváltozások, amelyek az egész testet érinthetik, különösen az arcon, a kézen és a lábon. A betegség lázzal, fejfájással, izomfájdalmakkal és nyirokcsomó-duzzanattal kezdődhet, melyeket a bőrön megjelenő hólyagok követnek. Ezek a hólyagok fokozatosan gennyesednek, majd pörkösödnek, végül leesnek, hegeket hagyva maguk után. Az mpox különösen veszélyes lehet a legyengült immunrendszerű egyének számára, és szövődményekhez, például másodlagos bakteriális fertőzésekhez, légzési problémákhoz és halálhoz vezethet. A vírus gyors terjedése és mutálódása miatt fontos a korai felismerés és a megfelelő járványügyi intézkedések bevezetése.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio