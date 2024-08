Koronavírus: megjött a friss magyar adat

Stagnál a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ csütörtökön a honlapján.

Az NNGYK közlése szerint az év 32. hetében a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja stagnál.

A 32.héten a mintavételi helyek többségét stagnálás jellemzi, emelkedést tapasztaltak hét mintában - Budapest Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepének ellátási területén, a budapesti agglomeráció településein, Kaposváron, Kecskeméten, Székesfehérváron, Szombathelyen és Veszprémben.Csökkenést két városban - Szekszárdon és Zalaegerszegen - figyeltek meg.

A tájékoztatás szerint a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja Budapest központi és déli részén, valamint Szegeden, Pécsen, Debrecenben, Miskolcon az emelkedett, Salgótarjánban, Egerben, Nyíregyházán, Szolnokon, Békéscsabán, Kecskeméten, Tatabányán, Székesfehérváron, Szombathelyen, Kaposváron, Szekszárdon, Veszprémben és Budapest északi telepén, továbbá az agglomerációban a mérsékelt, máshol az alacsony tartományba esik.

Mint arról a héten beszámoltunk, az Egyesült Államokba, de több nyugat-európai országba is megérkezett újra a Covid-járványhullám, ami azzal függ össze, hogy a korábbiaknál még fertőzőképesebb variánsnak van lehetősége terjedni az emberi magatartás miatt (utazások, tömegrendezvények, több klímázás).

Több jel mutatkozik arra is, hogy hazánkban is megindult a betegség terjedése, miután megjelent az új variáns, az alapellátó orvosok egyre jobban leterheltek, és a szennyvízadatokból kiolvasható trendek is erre utaló jeleket mutatnak.

