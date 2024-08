Time: egyre drágább lesz az élelmiszer, ez ellen pedig szinte nem lehet tenni semmit

Spanyolországban például a súlyos aszályok 40%-kal csökkentették az olívaolaj-termést, ami az amerikai piacon 27%-os áremelkedést eredményezett. Hasonló tendencia figyelhető meg a csokoládé esetében is: Ausztráliában egyes termékek ára 200%-kal nőtt, és hasonló drágulás várható az Egyesült Államokban is. Az alapvető élelmiszerek, mint a búza, szintén érintettek. Az argentin búzatermelést sújtó aszályok, valamint az orosz-ukrán konfliktus okozta feszültségek a globális ellátási láncokban áringadozásokat okoztak. Ez olyan termékek árára is kihat, mint a reggelizőpehely, a tészta és a kenyér.

Az áremelkedések különösen súlyosan érintik az alacsony jövedelmű háztartásokat.

A szakértők szerint az éghajlatváltozás hosszú távú hatásai elkerülhetetlenek, ezért új megközelítésre van szükség az élelmiszer-ellátási láncok ellenállóképességének növelésére. A jelenlegi protekcionista intézkedések helyett globális együttműködésre van szükség a kormányok és vállalatok között. Az egyik javasolt megoldás az ellátási láncok éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási terveinek (S-CAP) bevezetése. Ezek a tervek azonosítanák a sérülékeny ellátási láncokat, feltérképeznék a kockázatokat, és stratégiákat dolgoznának ki azok csökkentésére.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 08. 16. Szenzációs felfedezés: megoldódhat a Föld egyik legnagyobb rejtélye

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images