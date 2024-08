Sosem látott fordulópont felé rohan az emberiség

Az emberiség eddigi története során mindenki olyan korszakban született, amiben a népességszám növekedett. Nagy eséllyel ez a világtrend meg fog fordulni, ráadásul előbb, mint azt elsőre gondolhattuk volna. Az ENSZ World Population Prospects 2024 című kiadványának legfrissebb előrejelzései rávilágítanak arra, hogy mikor jöhet el ez a fordulópont, illetve arra is kitérnek a szakemberek, hogy milyen nehézségeket szülhet, vagy éppen milyen lehetőségeket teremthet ez a jelenség.

Közel a trendforduló

A legfrissebb becslések szerint nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy a világ népessége még ebben az évszázadban tetőzik, a szakértők ezt most 80 százalékos valószínűséggel mondják. Ez jelentős változás az ENSZ egy évtizeddel ezelőtti előrejelzéseihez képest, amikor a becsült valószínűsége annak, hogy a világ népességnövekedése a 21. század folyamán véget ér, körülbelül 30 százalékos volt.

2023-ban 132 millió csecsemő született és közel 62 millió ember halt meg, ami 70 millió fős népességnövekedést (+0,9%) eredményezett. A születések száma azonban világszerte csökken, ezért az évente bekövetkező halálozások száma 2084-re várhatóan meghaladja majd a születések számát,

elindítva ezzel a globális népességcsökkenés korszakát.

Az ENSZ becslései szerint 2100-ra a világ népessége közel 13 millió fővel csökkenhet, ami nagyjából Bolívia jelenlegi lakosságának felel meg. Természetesen ezek a becslések nem pontosak, az elemzők egy 95%-os konfidenciaintervallumot alkalmaztak, annak a középértéke a 2084-es dátum is. A becslési tartomány legfelső sávjában a születések száma még 2100-ban is meghaladja a halálozásokét, miközben a legalsó sávban a népességcsökkenés már 2060 környékén elkezdődhet.

Érdekes adatok az ENSZ jelentéséből

A világ népességének 28 százalékát kitevő 63 országban és térségben a népesség mérete már 2024 előtt elérte a csúcsot, ebbe a csoportba tartozik többek között Kína, Németország, Japán és Oroszország is.

ebbe a csoportba tartozik többek között Kína, Németország, Japán és Oroszország is. A 2030-as évek végére a már tetőző népességű országokban a nők fele túl idős lesz ahhoz, hogy természetes úton gyermeket szüljön. Mivel a reprodukcióra képes korú (nagyjából 15 és 49 év közötti) nők aránya az előrejelzések szerint gyorsan csökken az ilyen országokban, a termékenységi szintek növelését célzó szakpolitikáknak a népesség nagyságára gyakorolt hatása idővel jelentősen csökkenni fog.

2024-ben 4,7 millió csecsemő, vagyis a világ összes gyermekének mintegy 3,5 százaléka 18 év alatti anyától született, közülük mintegy 340 000-et 15 év alatti lányok hoztak világra, ami mind a fiatal anyák, mind a gyermekeik egészségére és jólétére nézve súlyos negatív következményekkel jár. A fiatalok, különösen a lányok oktatásába való befektetés, valamint a házasságkötés és az első gyermekvállaláskori életkor növelése azokban az országokban, ahol ezek a mérföldkőnek számító események általában korán bekövetkeznek, pozitív hatással lennének a nők egészségére és a munkaerő-piaci részvételükre is, hangsúlyozza az ENSZ.

közülük mintegy 340 000-et 15 év alatti lányok hoztak világra, ami mind a fiatal anyák, mind a gyermekeik egészségére és jólétére nézve súlyos negatív következményekkel jár. Világszerte a születéskor várható élettartam 2024-ben elérte a 73,3 évet, ami 1995 óta 8,4 év növekedést jelent. A halandóság további kitolódása az előrejelzések szerint 2054-ben világszerte 77,4 év körüli átlagos élettartamot fog eredményezni. A 2050-es évek végére a halálozások több mint fele világszerte 80 éves vagy annál idősebb korban fog bekövetkezni, szemben az 1995-ös 17 százalékkal.

Mi következik mindebből?

Az a tény, hogy a világ népességének tetőzése az előrejelzések szerint a korábban vártnál sokkal előbb és alacsonyabb szinten következik be, több okból is fontos. Először is, ez a gyors népességnövekedés jelenlegi korszakának végét jelzi, amely egyes régiókban 1800 körül, globális szinten pedig a huszadik század közepén kezdődött. Másodszor, mivel a népességnövekedés a globális fogyasztási szintek növelésével jár együtt kéz a kézben,

a trend megváltozásának nagyon komoly világgazdasági hatásai lehetnek.

Egyszerűen fogalmazva, a világgazdaság jelenleg nem úgy van huzalozva, hogy kedvezzen neki a csökkenő globális népesség. A fogyasztás iránti igény csökkenése komoly zavart okozhat többek között a munkaerőpiacon, megterhelheti a társadalombiztosítási rendszereket, és végső soron veszélyeztetheti az általános gazdasági növekedést is, ami a stagnálás és az eladósodás körforgásához vezethet.

A másik oldalról viszont úgy is lehet nézni a dolgot, hogy az erőforrások iránti kereslet és a globális kitermelés csökkenését is eredményezheti a trend megfodulása, ami környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontból nagyon jó hír. Ráadásul ha kevesebb ember lesz, akkor az oktatásba is több befektetés érkezhet, ami a változó gazdasági igényekhez jobban alkalmazkodó, képzett munkaerőt eredményezhet.

Hogy a fentiek közül melyik forgatókönyv elemei fognak hangsúlyosabban megvalósulni, azt egyelőre nagyon nehéz megmondani,

főleg, hogy egyre hangsúlyosabbak a törekvések a trend megfordítására a fejlettebb országokban.

Számos ország ugyanis több olyan családbarát és a nemek közötti esélyegyenlőséget előtérbe helyező szakpolitikát vezetett be vagy tesztelt mostanában, amelyek hozzájárulhatnak az alacsony termékenységi ráta stabilizálásához vagy visszafordításához. Bár hatékonyságuk számos kontextuális és társadalmi tényezőtől függ, a családi és a munkahelyi élet egyensúlyát célzó szakpolitikák elfogadása - többek között

a fizetett szülői szabadság és a rugalmas munkarend biztosítása,

a megfizethető, jó minőségű gyermekgondozási lehetőségek és lakhatás támogatása,

az idősödő népesség átfogó ellátásának biztosítása,

valamint a gondozási és háztartási feladatok férfiak és nők közötti egyenlő elosztásának ösztönzése -

fokozhatja a nők munkaerő-piaci részvételét, támogathatja a családokat és megkönnyítheti a gyermekvállalást, valamint növelheti a férfiak és nők gazdasági biztonságát idősebb korban, hangsúlyozza az ENSZ.

A reproduktív technológiák, mint például

a mesterséges megtermékenyítés megfizethetőbbé és széles körben hozzáférhetőbbé tétele egy másik megfontolandó szakpolitikai lépés,

tekintettel a kitolódó gyermekvállalás trendjére és arra, hogy az emberi termékenység az életkor előrehaladtával bizonyítottan csökken. Bár az egyes országok megközelítése az egyedi kulturális, gazdasági és társadalmi környezetük alapján változik ebben a témában, a központi elv következetes marad a szerv szerint: a családok támogatása, valamint a szexuális és reproduktív egészség és jogok holisztikus és inkluzív megközelítése kulcsfontosságú a modern társadalomban az egyének és párok gyermekvállalástól való tartózkodásának kezelésében.

