Nagy a baj a magyar nyugdíjemeléssel

A nyugdíjemelés nem garantálja a nyugdíjasok vásárlóerejének (a nyugdíj reálértékének) a tényleges megőrzését. A nyugdíjasok relatív elszegényedése az idén is folytatódik - írja legfrissebb szakértői elemzésében Farkas András Nyugdíjguru.

Farkas András, a NyugdíjGuru News alapítója és a Portfolio On The Other Hand rovatának rendszeres külsős szerzője friss írásában emlékeztet arra, hogy Magyarországon a nyugdíjakat az infláció mértékével kell emelni. "Ennek révén a nyugdíjak vásárlóértéke elvileg nem csökkenhet, bármekkora is az infláció. A helyzet mégsem ilyen rózsás, mert a nyugdíjemelési eljárást vezérlő szabályok nem garantálják a vásárlóerő (a nyugdíj reálértéke) tényleges megőrzését" - értékeli a helyzetet. A témában a Portfolio-n megjelent már több elemzése is korábban:

Elemzésében kiemelte, hogy

a nyugdíjasok relatív elszegényedése minden olyan évben elkerülhetetlen, amikor az országos nettó átlagkereset növekedése nagyobb, mint az inflációé.

"A nyugdíjak keresetektől való leszakadása - a nyugdíjasok relatív elszegényedése - minden olyan évben nő, amikor a keresetek gyorsabban nőnek, mint az infláció. Ilyen például az idei év is (a várható keresetnövekedés kétszer-háromszor gyorsabb is lehet, mint az infláció növekedése)" - mutat rá a nyugdíjszakértő, aki több tényezővel is alátámasztja, miért vérzik több sebből is az inflációra alapozott emelés mostani rendszere (januári emelés a korábban megalkotott költségvetési becslés alapján és szükség esetén utólagos korrekció ősszel).

Külön foglalkozik Farkas András azzal, hogy mi várható idén a nyugdíjak értékmegőrzése terén.

Kiemeli: "a KSH legutóbbi (2024. augusztus 8-án közzétett) inflációs gyorstájékoztatója szerint 2023. júliusához viszonyítva az általános és a nyugdíjas infláció egyaránt "mindössze" 4,1%-os volt - vagyis az év eleji 6%-os nyugdíjemelés bőven elegendő az áremelkedés fedezetére". Az átlagszámok azonban elfedik a valóság keserű rétegeit: a nyugdíjas vásárló a boltban ugyanis egyáltalán nem 4,1%-os áremelkedéssel, hanem sokkal magasabb árakkal kénytelen szembesülni: egyetlen év alatt, 2023. júliusához viszonyítva a cukor 46,3%-kal, a liszt 12,4%-kal, a sertéshús 10,7%-kal, az étolaj 6,5%-kal, a tej 4,8%-kal lett drágább - sorolta.

"A nyugdíjemelés során- sem a korábban megállapított nyugdíjak leszakadó értékét,- sem pedig a mélyszegénységbe (a legalsó jövedelmi decilisbe) csúszott nyugdíjasok nyugdíját nem kompenzálják" - hívja fel a figyelmet a szakember.

