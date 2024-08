Üzent a WHO: a majomhimlő nem egy újabb Covid

MTI 2024. augusztus 20. 19:27

A majomhimlő terjedése miatt nincs ok pánikra az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint annak ellenére sem, hogy a múlt héten Svédországból bejelentették az mpox néven is ismert betegség Klade Ib vírusváltozatának első megerősített felbukkanását Afrikán kívül.