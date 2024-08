WHO: óriási próbatétel előtt áll a világ az új halálos kór miatt

Az Egészségügyi Világszervezet egyik vezetője kedden hangsúlyozta: a majomhimlő nem az új Covid, függetlenül attól, hogy az új vagy a régi törzsről beszélünk. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy kritikus próbatétel előtt állunk a járvány miatt.

A hatóságok tudják, hogyan lehet megfékezni a terjedését,

az mpox ellen közösen tudunk és kell fellépnünk

- mondta Hans Kluge, a WHO európai regionális igazgatója egy sajtótájékoztatón a Reuters beszámolója szerint.

Úgy döntünk, hogy létrehozzuk a rendszereket az mpox globális megfékezésére és felszámolására vagy belépünk a pánik és a hanyagság újabb ciklusába? - tette fel a kérdést, hozzátéve:

Az, hogy most és az elkövetkező években hogyan reagálunk, kritikus próbatétel lesz Európa és a világ számára.

A majomhimlő vírus (Mpox) több változata ismert, amelyek közül az Mpox-Klade I jár a legsúlyosabb járványügyi következményekkel. Ez a változat jelent most meg Svédországban, ami az első, Afrikán kívül diagnosztizált Klade I-es változat. Mindeközben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) globális egészségügyi vészhelyzetet hirdetett. Az EU is megemelte a kockázati szintet. Részletek:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images