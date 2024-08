Bejelentésekre készül a kormány

Szerdán ülésezik a kormány, a legfrissebb döntésekről sajtótájékoztatót tartanak csütörtökön délelőtt. A Kormányinfóról a Portfolio élőben tudósít majd.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő augusztus 22-én, csütörtökön 10 órától sajtótájékoztatót tart "Mit, miért tesz a kormány?" címmel - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

Miről lesz szó?

Gazdasági szempontból érdekes lehet mindaz, amiről Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszélt ma az Indexnek. Mint elmondta, cash-flow probléma van a magyar állami költségvetésben a magas kamatkiadások miatt, ezért rövid távon le kell mondani a növekedési álmokról, és újabb beruházások elhalasztását is vizsgálja a gazdasági kabinet 2025-ről 2026-2027-re.

A nemzetgazdasági miniszter ezzel együtt új költségvetési intézkedéseket is belengetett a jövő évi büdzsében, így például a családi adókedvezmény megduplázása mellett azt, hogy adóügyi és adminisztratív könnyítések jöhetnek a felhalmozott megtakarítások otthonteremtési felhasználásának segítéséhez, és a vidéki fiatalok pályakezdéséhez is jöhet segítség.

A budapesti lakáspiaci feszültség oldásához felvetette az Airbnb megfelelő szabályozását is, míg a kkv-k számára is jöhet egy állami beruházás támogató program. A miniszter a kamatcsökkentések mellett a Magyar Nemzeti Bank további monetáris élénkítését is felvetette, mert úgy látja, hogy a mostani gazdasági környezetben „megengedhető célzott hitelösztönző program”.

A témák között szerepelhet még:

a béke és a jövő évi "békeköltségvetés" esélyei a kurszki betörés láttán,

EU-pénzek lehívási kilátásai a jogállamisági feltételrendszer teljesítésének akadozása tükrében,

tervezett költségvetési intézkedések,

Lukoil-ügy miatti üzemanyag-ellátási kilátások.

Négy hét után először

Legutóbb július 26-án volt Kormányinfó, négy hét után először tart tehát ilyen jellegű sajtótájékoztatót a kormány. Akkor többek között a babaváró hitel és a CSOK újraszabályozását is bejelentették:

