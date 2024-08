Bekapcsolták a hatalmas naperőművet Tapolca mellett, nagyon kellemetlen adat derült ki

Az eredetileg tervezettnél korábban termelésbe állt július végén a hatalmas naperőmű Tapolca mellett, amely a júliusi országos statisztikán is meglátszott, és ez a projekt is hozzájárul ahhoz, hogy év végéig összejöjjön egy újabb bűvös határ a beépített naperőművi kapacitásokban Magyarországon. A tapolcai projektet fejlesztő izraeli cég a közleményében felfedett egy olyan adatot is, ami jól rámutat arra, hogy mennyire erőteljes a naperőművek kannibalizációs hatása Magyarországon, hiszen sokkal kisebb piaci alapú árbevétellel és megtérüléssel számol most, mint néhány hónappal ezelőtt. A naperőművek terjedéséről, megtérülési kérdéseiről, és az általuk okozott hálózati, ellátási kihívásokról is szó lesz a Portfolio október 10-i Energy Investment Forum konferenciáján, további részletek itt érhetők el.