Gulyás Gergely bejelentette: hamarosan egymillió forintot keresnek a tanárok

Szeptember 2-án becsöngetnek és megkezdődik a 2024-25-ös idei tanév a szülők terheinek csökkentésére és az iskolakezdés megkönnyítése érdekében idén is hamarabb érkeznek a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátások a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermeknevelési támogatás és a családi pótlék is – jelentette be Vitályos Eszter kormányszóvivő.

Ismertette, a Magyar Posta Zrt. pénteken kezdi meg ezek kézbesítését a Magyar Államkincstár pedig szintén holnap utalja ezeket az ellátásokat az érintettek bankszámlájára. Vitályos közölte, hogy ennek köszönhetően mintegy 1 millió 100 ezer család már a tanévkezdés előtt hozzájut a szeptemberben esedékes pénzügyi támogatásokhoz.