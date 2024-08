Nagy bejelentést tett az Alteo

Évente 31 GWh villamos energia előállítására lesz képes az Alteo 20 MWAC névleges teljesítményű naperőműve, ami több mint 10 ezer háztartás éves villamosenergia-fogyasztásával egyenértékű. A vállalat még 2022-ben vásárolta meg az Edelyn Solar-t, amelynek a tulajdonában volt a naperőmű fejlesztésére irányuló projekt. Az Alteo 17 millió eurót meghaladó saját beruházásban és kivitelezésben valósította meg a tárgyi projektet kilenc hónap leforgása alatt a Nógrád vármegyei Tereske község határában.

Ezzel a fejlesztéssel az Alteo kétszeresére növeli saját naperőművi portfólióját,

ez pedig tovább növelheti a vállalat megújuló alapú energiatermelési üzletágának teljesítményét, olvasható a közleményben.

„Mivel a fosszilis energiát használó erőművekkel szemben a napelemparkok 25-30 évesre tervezett élettartamuk alatt nem bocsátanak ki káros anyagokat, továbbá nem igényelnek ivóvizet sem, a tereskei beruházás fenntarthatósági szempontból is hasznos, amit kiegészít az is, hogy jelentős figyelmet fordítunk arra is, hogy a naperőmű élettartama során és annak végeztével se sérüljön a napelempark által használt földterület biológiai minősége és a napelemparktól eltérő majdani hasznosíthatósága” – mondta ifj. Chikán Attila, az Alteo vezérigazgatója. Ennek a szempontnak az érvényre jutását erősíti, hogy a hasznos élettartam lejártát követően a naperőmű teljes infrastruktúrája egyszerűen eltávolítható és jórészt újrahasznosítható, írják a közleményben.

Ifj. Chikán Attila szerint a beruházást még jelentősebbé teszi, hogy a tereskei naperőmű integrálódik az Alteo Megújuló Szabályozási Központjába,

lehetővé téve ezzel az időjárás függő naperőmű felhasználását az országos villamosenergia hálózat részére nyújtott rugalmassági szolgáltatásokban.

Az Alteo árfolyama idén eddig 60,7 százalékkal került feljebb.

