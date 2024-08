Éjszaka titokzatos kormánydöntés jelent meg - Valamire sokat költene a magyar állam

A csütörtök esti Magyar Közlönyben jelent meg a kormány határozata arról, hogy 50 milliárd forinttal megcsapolja az idei költségvetés általános tartalékát. Ennek az összegnek több mint a felét a Beruházási Alap nyerte meg, de arról nincs információ, hogy pontosan milyen célra adja oda ezt az összeget a kormány. Bemutatjuk, hogy miért is különös ez a döntés.

A csütörtök késő este megjelent 130 oldalas közlönyben hirdette ki a kormány azt a határozatát, amivel átcsoportosítást hajt végre a 2024-es költségvetésben. Ezek szerint 50 milliárd forintot von el a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, vagyis az általános tartalékból, a következő célok támogatása érdekében:

28,9 milliárd forint jut a Beruházási Alap Egyéb felhalmozási célú kiadások sorának,

16,1 milliárd forint jut az Építési és Közlekedési Minisztériumnak ipari parki és térségi infrastruktúra fejlesztési feladatokra,

4,97 milliárd forintot ad a kormány a Miniszterelnöki Kabinetirodának kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fedezetére.

A kormány tehát az idei

költségvetés rossz állapota ellenére nem gondolja úgy, hogy az általános tartalékot nem kellene elköltenie, hogy azzal is javítsa az idei büdzsé egyenlegét.

Az tény, hogy az 50 milliárd forintos összeg nem jelentős, azonban a költségvetés idei helyzete fényében, minden kis tétel jól jönne a kormánynak, ha elsődlegesen a költségvetés egyenlegét szeretné javítani.

A költségvetés aktuális helyzetéről itt írtunk részletesen:

Kapcsolódó cikkünk 2024. 08. 08. Nagy meglepetés: hatalmas költségvetési többletet hozott össze a magyar állam

Az is nagyon érdekes, hogy milyen célokra költ a költségvetés mostani állapotában a kormány. A legnagyobb nyertes a Beruházási Alap, ami egy gyűjtő kiadási tétel, több állami beruházási cél tartozik ide. Az ugyanakkor nem ismert, hogy a mostani kormánydöntés után mely beruházások "örülhetnek".

Az állami beruházásokra való plusz költés azért is igen érdekes, mert másfél hónappal ezelőtt hirdette ki a kormány az idei 675 milliárd forintos beruházáselhalasztás részleteit. Az akkori júliusi döntésében még 160 milliárd forinttal visszavágta a Beruházási Alap előirányzatát. Éppen ezért is különös, hogy ezek után most "visszaépít" egy bizonyos keretösszeget. A napokban derült fény arra is, hogy a kormány további beruházáselhalasztásokban gondolkodik, de ezzel párhuzamosan a kkv-k számára is jöhet egy állami beruházás támogató program.

A beruházási stop a csütörtöki Kormányinfón is előkerült, ahol Gulyás Gergely miniszter azt jelezte: a gazdasági növekedés idén 2% körül lesz. A beruházások leállításáról azt mondta, hogy idén is indulnak beruházások, jövőre is lesznek. Érdemi változást nem tervezünk a beruházás-stopban. Az állami beruházások aránya így sem alacsony - vélekedett.

Címlapkép forrása: Kovács Zoltán Facebook-oldala