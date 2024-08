Kiderült: rengeteg orosz olaj jött Magyarországra, hiába figyelmeztetett üzemanyaghiányra a kormány

A júniusi 465 ezerről mindössze 430 ezerre, azaz csak 8%-kal csökkent júliusban az orosz nyersolaj tranzitja Ukrajnán át Magyarországra, ami még így is a harmadik legmagasabb volt idén, így tehát nem volt valós üzemanyag ellátási veszély, mint amelyre a kormány júliusban többször is figyelmeztetett – derült ki egy pénteki ukrán hírlevélből.

Az ExPro Weekly Crude Oil & Condensate hírlevele látványos ábrával cáfolja a júliusi magyar kormányzati figyelmeztetéseket, illetve azt, ami olykor elhangzott itthon, hogy az ukránok a Lukoil-ügy miatt teljesen blokkolták a tranzitot a Barátság II. kőolajvezeték déli ágán át. A május-júniusi magyarországi és szlovákiai finomítói karbantartások és leállások miatt ezekben a hónapokban kevesebb volt a két ország orosz nyersolajimportja Ukrajnán át, Csehországnak pedig nem is volt júniusban importja. Így a visszafogott júniusi 540 ezer tonnás ukrajnai olajtranzithoz képest megduplázódott júliusban a szállítás 1,09 millió tonnára. Ezen belül a szlovák import 60 ezer tonnáról 340 ezer tonnára, a cseh nulláról 320 ezer tonnára ugrott, a magyar 465 ezerről 430 ezerre csökkent. Így igaz volt az az értesülés is, hogy csak a megnövelt júliusi megrendelésekhez képest volt valamennyi olajszállítási elmaradás Szlovákia és Magyarország felé, és az is csak amiatt, mert a Lukoil tulajdonában álló olaj átszállítását blokkolták az ukránok, ahogy azt megírtuk.

Forrás: ExPro Weekly Crude Oil & Condensate 2024.08.23-i kiadása

Nagyon érdekes a fenti ábráról az is, hogy már az augusztus 19-ig tartó adatokat is tartalmazza, és eszerint Szlovákiába tovább nőtt a szállítás volumene, immár 370 ezer tonnánál jár, a cseh import 110 ezer tonna körül jár, a magyar viszont még csak 150 ezer tonna körül jár. Ez arra utal, hogy a kora nyári szlovákiai finomítói leállás után ott jobban töltik vissza a készleteket, illetve fokozzák a finomítói termelést, míg itthon stabilabb volt a megelőző hónapokban az import, így a nyári fogyasztási csúcs végének közeledtével mérséklődött a behozatal.

Emellett a minap meglebegtetett új modell is szerepet játszhatott augusztusban az egyelőre mérsékeltebb magyar olajimportban. Eszerint a Mol venné át a szállítás kockázatát az ukrajnai szakaszon az olaj tulajdonjogba vételével, amit a Portfolio elsőként vázolt, mint nagyobb esélyű forgatókönyvet.

Az idei első hét hónap összességében egyébként Ukrajna már 6,23 millió tonna orosz nyersolajat szállított át a három ország felé, amelyből a magyar súly volt messze a legnagyobb (46%, 2,84 millió tonna), aztán a szlovákok 31%-kal következtek (1,92 millió tonna), majd a csehek következtek 23%-kal (1,46 millió tonna). Csehországban már csak a lengyel Orlen tulajdonában álló litvinovi finomító használja a Barátság II. vezetéken oda érkező orosz nyersolajat, igaz a minap egy második világháborús bomba felfedezése miatt két hétre leállították a finomítót. Ez bizonyára rányomja a bélyegét az augusztusi, és akár a szeptemberi tényleges olajimport volumenre is. Hírek szerint a jövő év elejétől képes lesz teljesen leválni a litvinovi finomító az orosz nyersolaj importról.

