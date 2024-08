Budapesti olimpiát akar Karácsony Gergely is Orbán Viktor mellett

Orbán Viktor miniszterelnök mellett Karácsony Gergely főpolgármester is arról beszélt szombaton, hogy támogatná egy budapesti olimpia megrendezésének tervét. Azonban az ellenzéki városvezető feltételekhez köti azt, hogy áldását adja a pályázatra.

A Nemzeti Sportnak adott legfrissebb interjújában Orbán Viktor miniszterelnök értékelte a nem rég véget ért párizsi olimpiát, amelynek megrendezésére Budapest is pályázott. Orbán Viktor keserédesen megjegyezte, hogy „ez az olimpia Budapesten is megrendezhető lett volna”, de a miniszterelnök most azt is határozottan kijelentette, hogy Magyarország készen áll az ötkarikás játékok megrendezésére. A miniszterelnök hangsúlyozta: „Ha akarjuk, el tudjuk hozni” az olimpiát, ugyanakkor hozzátette, hogy a projekt megvalósításához elengedhetetlen a főváros támogatása. Ha az Olimpiai Bizottság úgy dönt, hogy Budapest alkalmas és hajlandó rendező város, a kormány ezer százalékkal támogatja a projektet.

A főpolgármester, Karácsony Gergely az RTL Híradónak elmondta, hogy a kormány és a főváros közötti viszony rendezése alapvető a projekt előkészítéséhez. Két fontos feltételt emelt ki:

az államnak el kell végeznie azokat a beruházásokat, amelyeket ígért, és a fővárosnak vissza kell kapnia a szükséges forrásokat saját fejlesztéseihez.

Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy Budapest megfelelő szintű fejlesztése szükséges ahhoz, hogy egy olimpia megrendezésére alkalmas város legyen. Az olimpia rendezésére azonban már nem pályázni kell, hanem a Nemzetközi Olimpiai Bizottság felkérésére lehet számítani.

A főpolgármester július végén Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökével tárgyalt, ahol már szóba került egy esetleges budapesti olimpia. Bach és Karácsony Gergely egyetértettek abban, hogy

Budapest számára egy fenntartható olimpia rendezése lehetséges lenne, amely inkább városfejlesztési projekt, mint sportberuházás.

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) szintén reagált az ügyre, és megerősítette, hogy a magyar olimpiai közösség több mint 100 éve folyamatosan dolgozik egy magyarországi játékok megtartásán. A MOB szívesen megvizsgálja Budapest lehetőségeit, ha a főváros nyitott az ötletre.

A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a magyarok többsége, 55 százalék, még mindig inkább nem támogatná a budapesti olimpia megrendezését.

Az ellenzéki és a tisza pártos szavazók körében az elutasítás mértéke eléri a 80-81 százalékot, míg a kormánypárti szavazók 20 százaléka is inkább ellenzi a budapesti ötkarikás játékokat.

Ahogy arról tavaly részletesen írtunk, Budapest egyes meglévő sportlétesítményei, mint a Puskás Aréna, az MVM Dome, vagy az atlétikai stadion, már megfelelnek egy esetleges olimpia igényeinek, ám további fejlesztésekre is szükség lenne. A 2015-ös megvalósíthatósági tanulmány alapján a hiányzó sportlétesítmények mai árakon 275-345 milliárd forintba kerülnének. Ezen felül az olimpiai falvak és egyéb, közvetlenül az eseményhez kapcsolódó olimpiai projektek költségei is jelentősek lennének: ezek a beruházások a 2015-ös becslések szerint mintegy 720 milliárd forintot tettek ki, ami a mai inflációval korrigálva már 1150 milliárd forint körül alakulna. Az infrastruktúra-fejlesztési igények, mint például a közlekedés és a város rehabilitációja, további 2600 milliárd forintot igényelnének.

Összességében tehát egy budapesti olimpia megrendezése a mai árakon számolva mintegy 4000 milliárd forintos költséget jelentene. Ezt a kiadást tíz éven belül kellene fedezni, attól függően, hogy mikor születik döntés a rendező városról. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezek a költségek részben olyan beruházásokra vonatkoznak, amelyek az olimpia nélkül is szükségesek lehetnek Budapest hosszú távú fejlődéséhez, így az esemény megrendezése mellett azzal is érvelhetnek, hogy ezek a fejlesztések a város jövőbeli hasznára válnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images