Másfél-két millió forintból jön ki most egy egzotikus nyaralás – Egyre népszerűbbek az ázsiai, latin-amerikai célpontok

Egyre népszerűbbek újra az ázsiai körutak, pedig a sokat drágult repülőjegyek miatt egyáltalán nem számítanak olcsónak. Fejenként másfél-két millió forintból jön ki egy 12-14 napos japán vagy dél-koreai utazás, míg Srí Lanka esetében a törökországi nyaralások 600-700 ezres árával számolhatunk. A dél- és közép-amerikai körutak is kezdenek beindulni, ahol szintén 1,5-2 millió forinttal kell kalkulálni egy másfél-két hetes nyaralásra.

Aki utazási irodák segítségét veszi igénybe egy-egy ázsiai vagy dél-amerikai körút kapcsán, az fejenként napi 100 ezer forintos költséggel számolhat. Napi 30-40 ezer forint/fő árból is kijöhet egy-egy ázsiai utazás, de ehhez felfedezőbb, a szállással kapcsolatban kompromisszumkészebb hozzáállás kell, és persze komoly előretervezés is szükséges.

„Az ázsiai célpontok között Japán, Dél-Korea, Madagaszkár nagyon jól megy. Madagaszkár élővilága csodálatos, ide 12-14 napra érdemes menni. Japán és Dél-Korea esetében 10 nap a minimum, mert olyan csodálatos természeti adottságai vannak e két országnak” – mondta a Portfolio-nak Tarnóczi Barna, a Tensi Holiday értékesítési igazgatója.

Kiemelte: 1,5-2 millió forintos költséggel érdemes számolni ezeknél az úti céloknál. Csak a repülőjegy 4-500 ezer forint.

Kedvelt ázsiai úti cél a magyarok körében Srí Lanka is. Némely utazási iroda charterjáratokat is üzemeltet oda. Több népszerű tengerpartja van, de lehet 1000 méteres hegyekben is kirándulni, vagy éppen elefántszafarin részt venni. Az élelmiszer olcsó, a helyi szolgáltatók pedig jók és kedvesek.

Mindez pedig fejenként 6-700 ezer forintért elérhető, amely gyakorlatilag megegyezik a törökországi nyaralások árával, vagyis versenyképes a turisztikai piacon.

A feltörekvő piacok közé tartozik még Vietnám is, amely az utóbbi években sokat fejlődött a turisztikai szolgáltatások terén. Egyes influenszerek népszerűsítő beszámolói is szerepet játszanak abban, hogy sokan a Ha Giang loop körutat egy olyan utazásnak tekintik, amely során az ország legcsodálatosabb természeti kincsei fedezhetők fel.

Emellett továbbra is népszerűek az olyan klasszikus nyaralási célpontok, mint Thaiföld, vagy az indonéziai Bali szigete. Az ilyen utakat néha még vonzóbbá próbálják tenni az utasok számára nemcsak azzal, hogy tengerparti kikapcsolódást és lélegzetelállító természeti élményeket ígérnek, hanem azzal is, hogy egyfajta lelki megtisztulásra csábítják a turistákat, például balinéz meditatív technikákkal. A régebben épült szálláshelyeken előfordulhat, hogy nem megfelelő a higiénia, továbbá megeshet, hogy a szállodákat bemutató fényképeken teljesen más van, mint amit aztán élőben tapasztal az ember. A saját szervezésű ázsiai utakkal ezért sem árt óvatosnak lenni.

Kezdenek újra révbe érni a latin-amerikai (argentin, brazil, Costa Rica-i, panamai) körutak is, valamint az örök sláger Kuba most is hódít a magyar turisták körében.

Ezek a nyaralási lehetőségek is nagyjából 1,5-2 millió forintba kerülnek fejenként, és itt is 1,5-2 hetes tartózkodással érdemes számolni.

Az afrikai körutak közül Tanzánia és a Dél-afrikai Köztársaság még mindig sláger, Kenya iránt viszont most visszafogottabb az érdeklődés.

Miközben világszerte hódít az az őrület, hogy filmek vagy filmsorozatok helyszíneit keresik fel a turisták, addig Magyarországon csak elvétve hódolnak az emberek az ilyen jellegű szenvedélynek. „Nagy ritkán kérdeznek rá az utasok arra, hogy Új-Zélandon esetleg a Gyűrűk ura, vagy Izlandon a Trónok harca forgatási helyszínei megtekinthetőek-e. Nálunk ez elenyésző számú turistát érdekel, vagy ha igen, akkor valószínűleg ők egyénileg szervezik meg az útjaikat” – mondta Tarnóczi Barna.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images