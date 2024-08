Döbbenetes magyar naperőmű rekord született: több, mint dupla annyi áramot termeltek, mint a Paksi Atomerőmű

Múlt pénteken délután 1 óra és negyed 2 között újabb történelmi rekord született: 3242 MW-ot ért el az 50 kW feletti ipari méretű naperőművek áramtermelése – hívta fel a figyelmet hétfői Facebook-posztjában az Energiaügyi Minisztérium. Megjegyezzük, hogy ez azt jelenti: 2,4-szer (!) annyi áramot termeltek az ipari naperőművek, mint az aznap éjféltől főjavításra leállított 3. blokk nélkül termelő Paksi Atomerőmű. Pénteken egyébként éppen nem kellett leterhelni a maradék blokkokat a Duna vízhőmérséklete miatt, de ha ezt is meg kellett volna tenni, akkor több, mint háromszor annyi áramot ontottak volna a hálózatra az ipari naperőművek, mint az atomerőmű. A naperőművek hazai előretöréséről, annak lehetőségeiről és az általuk okozott kihívásokról is mind szó lesz a Portfolio október 10-i Energy Investment Forum konferenciáján, amelyről további részletek itt érhetők el

A MAVIR nettó elszámolási mérései alapján jól látszik, hogy múlt pénteken a nap kezdetétől fokozatosan leállították az egyik blokkot Pakson, így a kék tartomány egész napra 1370 MW körülre szűkült, miközben napfelkeltétől elkezdtek egyre több áramot termelni az ipari méretű erőművek (sárga tartomány), és kora délután 3243 MW közelébe ugrott az összesített termelésük, így 2,4-szer több áramot termeltek éppen a hálózatra, mint az atomerőmű. Emiatt jóval magasabb, 5500 MW volt az áramtermelés az országban, mint amire éppen szükség lett volna, így 1200 MW körüli nettó exportot bonyolított le a MAVIR.

Forrás: MAVIR

A múlt pénteki ipari naperőművi termelési rekord egyrészt azt jelenti, hogy az augusztus 1-ig hálózatra kapcsolt 3688 MW-nyi ipari naperőmű közel 90%-os kihasználtsággal termelt az adott negyedórában, másrészt azt, hogy ezzel idén már 1134-re nőtt azon negyedórák száma, amikor megdőlt a tavalyi 2731 MW-os naperőművi termelési csúcs.

Ez az ezer feletti darabszám persze érthető is, hiszen tavaly közel 800 MW-tal nőtt az ipari méretű naperőművek beépített teljesítőképessége 2022 végéhez képest, 2023 vége óta pedig további közel 700 MW-os bővülés történt. Augusztus 1-jén az ipari méretű naperőművek teljesítménye 3689 MW-ot ért el, a háztartási méretűeké 2541 MW-ot, a saját célra termelő erőműveké további 538 MW-ot, így az összes teljesítmény 6768 MW-ra ugrott. A háztartási méretű és a saját célra termelő létesítményekkel együtt a napelemes beépített teljesítmény már idén februárban túlnőtte a 2030-ra megcélzott 6000 megawattot.

A tárca emlékeztet rá, hogy Magyarországon a napenergia aránya az áramtermelésben a világon a harmadik, Európában a második legmagasabb volt tavaly. A napelemes termelés 2023-ban 47 százalékkal, tehát közel másfélszeresére nőtt hazánkban. Mindez azt jelenti, hogy a naperőművek bruttó termelése a magyar áramtermelésben idén augusztusig 25% közelébe ugrott (az őszi-téli hónapokkal együtt nézve ez kicsit majd csökkenhet), bruttó áramfelhasználásban 20%-ra.

Augusztus 1-ig egyébként már csaknem 278 ezer darab háztartási méretű naperőmű üzemelt az országban a MAVIR adatai alapján, ami 23 ezer darabos növekedést jelent a tavaly év végi állapothoz képest, igaz ez "csak" 200 MW új teljesítményt jelent a hálózaton. Az ipari méretű erőművek darabszáma 139-cel 3326 darabra nőtt (teljesítőképességük 389 MW-tal nőtt év eleje óta), az SCTE-ké 260 darabbal 1420 darabra nőtt (teljesítőképességük 130 MW-tal nőtt év eleje óta).

Arra a múlt pénteken már bejelentett adatra is visszautalt most a tárca, hogy tavaly az előzetes adatok szerint a hazai ÜHG-kibocsátás tavaly a megelőző esztendőhöz mérten jelentős arányban, 9,5 százalékkal mérséklődött, és így az 1990-es bázisévhez viszonyítva összességében 43 százalékos csökkenésnél tartunk. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy 2023-ban tehát nemcsak elértük, hanem már ebben is túlteljesítettük 2030-as célkitűzésünket, hiszen a magyarországi klímatörvényben még 40%-os csökkentés van rögzítve. A véglegesítés előtt álló Nemzeti Energia és Klímaterv kapcsán most kezdődött el a Stratégiai Környezeti Vizsgálat társadalmi egyeztetése, erről itt írtunk bővebben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images