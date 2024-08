Ekkor jöhet a beszakadás az olajpiacon

Hatalmas bizonytalanság övezi a hazai autósok számára is fontos olajár alakulását. Az elmúlt napokban inkább az áresés narratívája erősödött meg, miután két neves amerikai befektetési bank is csökkentette a Brentre vonatkozó árfolyam-várakozását. Ezt a globális kínálat várható növekedésével magyarázzák, amiben az OPEC-kartellnek is van szerepe, írja a Yahoo Finance.