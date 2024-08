Sorra jönnek a problémák a MÁV-nál, kedden is fel kell készülniük az utasoknak késésekre

A keddi nap sem zajlik eseménytelenül a magyar vasúttársaságnál, több hiba is fellépett, ezért több járat késik.

A Mávinform facebook oldala beszámolt arról, hogy kedd délelőtt is hibák kezdhetik ki a vasúton utazók türelmét:

A veszprémi vonalon megnövekedett menetidővel kell számolni, mivel Tüskevár és Kerta között a biztosító berendezés meghibásodása miatt körülbelül 20-40 perccel emelkedett az utazás ideje.

A 7:48-kor Székesfehérvárról Budapestre közlekedő Z30-as személyvonat (4547) Kelenföldön várakozik mentőre. A szerelvényforduló miatt a Székesfehérvárra induló vonat is innen indul a vármegyeszékhely irányába a Déli Pályaudvar helyett, várhatóan késéssel tud elindulni.

A hétfő nap már-már „fekete-hétfőként” vonul be a történelembe. A közlekedést a Keleti pályaudvarnál egy vasárnap esti kisiklás teljesen megakasztotta, míg több vonalon is balesetek miatt csúszott a forgalom. Délutánra olyan helyzet is előállt, hogy mindhárom budapesti főpályaudvaron jelentős késésekkel kellett számolni. A legtöbb vonalon azóta helyreállt a közlekedés, a Keleti pályaudvarnál egy sínpáron továbbra is tartanak a helyreállítási munkálatok, délre ígérték a problémák elhárítását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images