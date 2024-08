Lázár János burkoltan bejelentette az M0 nyugati szektorának megépítését

Egy régóta tervezett, de az elmúlt évek költségvetési forráshiánya miatt kis esélyűvé vált projektet jelentett be kedd esti Facebook-posztjában Lázár János építési és közlekedési miniszter, mégpedig az M0 nyugati szektorának megépítését. Így már "csak" az M0 északi szektorának Dunától nyugatra eső szakasza hiányozna ahhoz, hogy teljessé váljon a Budapestet elkerülő M0 körgyűrű. A bejelentést rögtön kommentálta Vitézy Dávid volt közlekedési államtitkár, aki felrótta, hogy miközben vasútfejlesztésre nincs pénz, aközben a 2022-es áron 345 milliárd forintos, most 500 milliárd forint körüli projektre már lenne.

A posztot azzal kezdte Lázár János, hogy "Esztergom felkészül", majd felidézte, hogy már csak három olyan megyei jogú város van az országban, amelyet nem lehet 2x2 sávos gyorsforgalmi úton elérni, "és most Esztergomon van a sor". Ezután jelentette be az M100-as gyorsforgalmi út kereteit, és térképet is mellékelt hozzá a tegnapi projektmegbeszélés fényképei mellett, ahol az érintett térségek országgyűlési képviselőivel egyeztetett.

Eszerint az M100-as "az M1-es autópályát kötné össze 32,3 kilométer hosszon Esztergommal a legkomplexebb az összes hasonló projekt közül." Hozzátette, hogy

az útépítés nehézségét és magas költségeit mindennél jobban szemlélteti, hogy Magyarországon ritkán szükséges műszaki megoldásokra, így 3 alagútra és több völgyhídra is szükség lesz a kivitelezés során.

Amint az alábbi térképen látszik: az M1-es autópályáról Bicske határában ágazik le az M100-as, majd Mány és Zsámbék között halad Úny és Tinnye között, aztán Dorog és Kesztölc között fut be a gyorsforgalmi út Esztergomba.

Kép forrása: Lázár János Facebook-oldala

A fenti nyomvonal gyakorlatilag teljesen megegyezik azzal a térképpel, amely az M100-asról még 2015 őszén jelent meg a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. oldalán, és amint egy 2021-es cikkünkben emlékeztettünk rá: ez gyakorlatilag az M0 nyugati szektorának megépítését jelenti.

Így tehát Lázár János az M0 nyugati szektorának burkolt megépítését is bejelentette az M100-as projekt keretében.

Az egyetlen lényeges különbség a régi térkép és a mostani között az, és ez arra utal, hogy az M0 még hiányzó északi szektorának becsatlakozásához is elkezd kiépíteni a kormány egy útszakaszt, miszerint Tinnye és Piliscsaba között megépül egy új, kétsávos út 1133-as számmal Piliscsaba felé.

Az M100-as megépítésével "már csak" a Budakalásznál véget érő M0-t kellene később összekötni Piliscsaba térségével, ami légvonalban mintegy 12-15 km lenne, és így teljessé válhatna az M0 körgyűrű Budapest körül. Ez az északi szakasz azonban nehéz domborzati viszonyok között, a Budai Tájvédelmi Körzetben vezetne, feltehetően alagútban is, és éppen ezért, illetve a költségek miatt nem is biztos, hogy valaha megépül.

Amint a 2021-es cikkünkben is felidéztük: egy 2019-es kormánydöntés alapján még az volt a terv, hogy az M0 nem teljesen körgyűrű formájú lenne a budai oldalon, hanem inkább egy zsák alakja lenne. Ez úgy jönne össze, hogy megépülne a fent megerősített terv szerint Bicskétől Esztergomig az M100-as gyorsforgalmi út, illetve az M0 északi körgyűrűjének végétől (budakalászi csomópont) indulna nyugati irányba az M10-es út. Utóbbi az akkori térkép (lásd alább) alapján Solymár térségében becsatlakozna az Óbudáról kifelé tartó Bécsi út – 10-es elkerülő útba, és együtt észak-nyugati irányba haladva valószínűleg Kesztölc környékén elérné az M100-as gyorsforgalmi utat.

Amint akkoriban megjegyeztük: elképzelhető, hogy lesz majd egy rövidebb útvonal is Pilisvörösvár és Perbál-Tinnye környékén, hogy ne kelljen az autósoknak és kamionosoknak akkorát kerülnie északi irányba, ha a fővárost északról és nyugatról szeretnék elkerülni.

Erre is utalhat a Lázár János által most megosztott térképen az új, 1133-as útszakasz megépítése Tinnye és Piliscsaba között.

Forrás: OTRT és Openstreetmap

Lázár János bejelentésére, a projekttalálkozó posztjára, rövid időn belül reagált a Facebookon Vitézy Dávid volt főpolgármesterjelölt és közlekedési államtitkár. Ő a Keleti Pályaudvarnál történt minapi vonatkisiklás kapcsán felemlegette, hogy a miniszter "szankciós inflációra" hivatkozva töröltette anno a szükséges vasúti beruházásokat, másrészt most egy olyan projektet jelentett be, amely 2022-es árakon 345 milliárd forintba került volna, és akkor nem rendelte meg a kormány.

Vitézy becslése szerint most az M100-as projekt már 500 milliárd forint körüli összegbe kerülhet.

Emellett azt is felrótta, hogy „a beruházás első számú lobbistája a Suzuki, azonban az ő szállítási igényeiket nem közúton kellene kiszolgálni, hanem vasútra lehetne és kellene terelni (illetve ami már ott van, azt ott tartani) az elhanyagolt Esztergom - Komárom vasútvonal fejlesztésével, régóta halogatott villamosításával”.

Érdemes megjegyezni, hogy 2021 elején az M100-as megépítésének akkori bejelentésekor Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára egyrészt azt ígérte, hogy "a jövő év elején már az alapkövet is letehetjük!", másrészt Esztergom kapcsán szóba hozta a Suzuki szempontjait is. Arra emlékeztetett, hogy „Az itteni cégek – mint például a Suzuki – rengeteg embernek adnak már így is munkát, a jobb közlekedési és fuvarozási infrastruktúrával pedig újabb lehetőségek nyílhatnak előttük, így tovább erősíthetik a térség gazdaságát”.

Most Vitézy felidézte, hogy a közút és a vasútfejlesztés körüli kettősség "a múlt heti Lázár-sajtótájékoztatón volt nyilvánvaló, ahol a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér bekötésére csak a gyorsforgalmi 2x2 sávra bővítését ígérte már Lázár". Itt a miniszter szavait idézte: "az első számú prioritás az út megépítése" – mondta Lázár, majd hozzátette: "ha megépül az út, akkor kérdés, hogy a vasútra mennyi és milyen szükség lesz. Egyelőre az útra van pénz. Semmilyen vasútfejlesztésre nincsen pénz."

Vitézy szerint azonban könnyen belátható: "a budapesti repülőtérnek a ceglédi fővonal vasúti bekötésre, és nem a közúti fejlesztésre van elsődlegesen szüksége, főleg, hogy a gyorsforgalmi út bővítése a Galvani híd megépítése nélkül csak a pesti belvárosra öntene többletforgalmat."

Összességében megállította Vitézy:

Nem szankciós inflációval állunk szemben tehát valójában, hanem mostanra már a szakminiszter által nyíltan vállalt vasútellenességgel.

Hozzátette: "Ezen kellene végre változtatni a magyar közlekedéspolitikában. Újabb 500 milliárdos autópálya-álmok és a vasúttal szemben a közút előtérbe helyezése ugyanis a XXI. század derekán, a klímaválság fényében teljes közlekedéspolitikai tévutat jelentenek. Főleg, hogy gyorsforgalmi úthálózat terén gyakorlatilag utolértük Ausztriát az elmúlt másfél évtizedben - vasúton pedig csak egyre jobban lemaradunk."

Címlapkép forrása: Lázár János Facebook-oldala