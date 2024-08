Vizsgálódott a spanyol titkosszolgálat a Talgóra bejelentkező magyar vevőjelölt ellen

Ahogy arról tegnap a Portfolio is beszámolt, a spanyol kormány nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozta megvétózta azt, hogy a magyar Ganz-Mávag konzorcium felvásárolja a spanyol Talgo szupervonat-gyártót. Most új információk jelentek meg a döntés hátteréről, és kiderült, hogy a spanyol titkosszolgálat (CNI) már másfél éve elemezte a magyar vevőt - számolt be a Telex az El País információira hivatkozva.