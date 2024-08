Az inflációs válságot nem lehet gyorsan kiheverni

Az idei évben a legtöbben attól várták a magyar gazdaság növekedését, hogy a lakosság elkezd vásárolni, erre azonban mindeddig nem igazán került sor. Sokaknak így csalódást okozott, hogy az idei évben meglehetősen visszafogottan nő a fogyasztás, különösen annak fényében, hogy a keresetek vásárlóereje hosszú évek óta nem látott mértékben emelkedik. A reálbérek az idei év első felében 10%-kal emelkedtek, miközben a kiskereskedelmi forgalom kevesebb mint 3%-kal nőtt.

De mi okozza az alacsony szintű költekezést? A válaszhoz kicsit vissza kell menni az időben. Az elmúlt két évben olyan megélhetési válság következett be, amire csak ritkán van példa. A tavalyi recesszió (felhasználási oldalon) a fogyasztást és a beruházásokat vetette vissza, miközben (termelési oldalon) a lakossági költekezést tükröző szolgáltatások is nagymértékben csökkentek.

Voltak olyan hónapok, amikor a lakosság reálbére 6-7%-kal esett vissza, ilyen jelentős csökkenésre pedig legutóbb a 2008-09-es világgazdasági válság során volt példa. Nem csoda, hogy a kiskereskedelmi forgalom a 20-25%-os infláció időszakában hónapról-hónapra zsugorodott.

De miért nem lépett közbe az állam? Azért, mert 2022-ben kiköltekezte magát. Ahogy a fenti ábrán is láthatjuk, abban az évben mesterségesen felpumpált fogyasztást láthattunk (szja-visszatérítéssel, 13. havi nyugdíjjal, óriási minimálbér-emeléssel), az állami büdzsé pedig azóta sem állt helyre. Így igazából nem volt és még most sincs lehetősége a fiskális politikának arra, hogy valódi költségvetési expanziót hajtson végre.

A magyar lakosság tehát egy olyan recessziós időszakon van túl, amikor jelentősen megemelkedett az árszint, és bár az infláció azóta sokat szelídült, a magas árak megmaradtak. És bár a stagfláció különleges és ritka jelenség, az elmúlt két évben Magyarország megtapasztalhatta a recesszió és a gyors áremelkedés együttesét. Ez a jelenség azért sem mindennapi, mert a romló gazdasági helyzet közepette általánosságban aligha képesek árat emelni a cégek, ám az energiaválság előtt felpumpált kereslet miatt a vállalatok hosszú ideig nem szembesültek a vásárlások csökkenésével. A rossz hír az, hogy a gazdaság alapvetően azóta is stagnálás közelében van, a jó hír viszont az, hogy a magas árszint következtében visszaeső kereslet miatt az infláció megszelídült.

A stagfláció utáni időszak azonban mindig bizonytalan. És éppen ez lehet az, ami miatt sokaknak csalódást okoz a gyors béremelkedés melletti gyenge fogyasztás. Persze a gyenge kiskereskedelmi adatokban benne lehet, hogy egyre többen igyekeznek a készpénzhasználat felé terelni a fogyasztókat (mint azt egyre több piacon érzékelhetjük), meg az is, hogy a magyarok több pénzt költenek el külföldön a hazai magas árszint miatt, vagyis a bevásárlóturizmus épp fordulni látszik (sokan már nem jönnek hozzánk). Ezek a tényezők azonban nem magyarázzák meg teljesen gyors béremelkedés melletti gyenge fogyasztást. Az alábbi grafikonon látszik, hogy a reálbércsökkenéssel (és/vagy növekvő munkanélküliséggel) terhelt recessziós időszakok után a fogyasztás lassabban áll helyre, így nem kellene, hogy nagyon meglepő legyen a visszafogott vásárlási hajlandóság. A kiskereskedelmi forgalom visszaesett például 1997-ben is, pedig a nehéz évek után a reálbérek akkor már érdemben nőttek, de a fogyasztás gyengén alakult 2010-11-ben is, miközben a keresetek infláció feletti mértékben emelkedtek.

A fenti adatok azonban nem tükrözik az olyan tényezőket, mint például a frankárfolyam elszállása (2010-11), a fogyasztói bizalom hanyatlása (2023), az alacsony jövedelműeket sújtó extrém infláció (2022-23), vagy épp a gazdasági kilátások bizonytalansága (2022-24). Ha a recesszió hihetetlen mértékű árszintemelkedéssel, illetve csaknem duplázódó élelmiszerárakkal párosul, ahogy most történt, akkor a negatív hatások hosszan tartóak lehetnek. Ezt mutatja az is, hogy a megtakarítási ráta extrém magasságba emelkedett, vagyis a lakosság inkább félreteszi a pénzt, mintsem elköltené a többletjövedelem egy részét.

Az pedig mindezek után már nem meglepő, hogy a lakosság beruházási rátája nagyot esett az elmúlt időszakban, hiszen a nagyobb kiadásokat halogatják, ha bizonytalannak látják a helyzetet.

A drasztikus áremelkedéssel járó recesszió jelenségét követő gyenge fogyasztásra részben magyarázatot ad Paul Krugman, Nobel-díjas közgazdász, aki szerint az emberek gyakran tartósan pesszimisták maradnak a stagfláció után. A gazdasági helyzet javulása tehát önmagában még nem hozza el a fogyasztás dinamikus növekedését, a lakosság a korábbi válság alatt szerzett rossz tapasztalatok miatt hosszabb ideig óvatos a fogyasztásának növelésével. A fogyasztói bizalom helyreállása időbe telik, és a háztartások először a megtakarításokat növelik, hogy felkészüljenek egy esetleges újabb válságra.

Ezzel összecseng Milton Friedman elmélete is, aki szerint a háztartások fogyasztási döntéseiket a jövőbeli várható jövedelmükre alapozzák, nem csak a jelenlegi keresetükre, így különösen óvatosak lehetnek, ha bizonytalannak látják a kilátásokat. Főképp akkor, ha valami miatt valóban (úgy érzik, hogy) aggódhatnak. Az elmúlt hónapokban pedig a magyar lakosság olyan sokszor találkozhatott azzal a narratívával, hogy az orosz-ukrán háború miatt aggódnia kell, hogy nem igazán fogja növelni a fogyasztását. Ráadásul a gazdasági helyzet sem javult sokat, amit az idei első féléves GDP-adatok is mutatnak.

Mélyponton a születésszám

A gyenge fogyasztási és a születési adatok végső soron „összeérnek”. Júniusban olyan kevés gyerek született Magyarországon, amelyre még sosem volt példa. Az elmúlt évek gyenge gazdasági teljesítménye, magas inflációja, illetve a bizonytalan kilátások miatt egyre kevesebben vállalnak gyermeket.

A fogyasztás visszafogásában a kényszerűen restriktív monetáris politika is szerepet játszik. Ben Bernanke, a Federal Reserve korábbi elnöke arra figyelmeztet, hogy a túl szigorú monetáris és fiskális politika – amely az infláció megfékezésére törekszik –, szintén visszafoghatja a fogyasztást. Magyarországon az elmúlt két évben olyan magas volt a kamatszint – erre azért volt szükség, hogy az ország elkerülje az árfolyamválságot –, amely mellett a piaci alapú hitelezés gyengélkedett. Bár Magyarországon a kamattranszmisszió visszafogott, az alapvetően magas kamatszint, illetve az inflációkövető kötvények arra ösztönzik a lakosságot, hogy ne vegyenek fel hitelt és ne költsék el a megtakarításaikat, hiszen a lakossági állampapírok még idén is nagyon magas kamattal pörögnek.

Vagyis ahhoz, hogy a fogyasztás valódi húzóereje legyen a növekedésnek, arra lenne szükség, hogy az emberek tartós és jelentős reálbéremelkedést lássanak, csökkenjen a gazdasági kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság, mérsékelt szintre süllyedjenek a kamatok, ne féljenek egy újabb inflációs hullámtól, és úgy érezzék, hogy kellően felkészültek egy esetleges, következő válságra. Talán ha a kormány is hasonlóan tenne a felkészülést tekintve, akkor a válságok idején – a recessziós és inflációs hatások felerősítése helyett – lenne némi puskapor a problémák enyhítésére, így végső soron a lakossági bizalom is kisebb mértékben sérülne, ami gyorsabb kilábalást eredményezhetne.

