Egyetlen orosz vállalat kezébe került Magyarország és Szlovákia olajellátásának döntő része, kritikus volt a helyzet Pozsonyban

Az orosz Tatnyeft ugrott be a Lukoilt ért ukrajnai olajszankció pótlására, így Magyarország orosz olajimportjában a Tatnyeft súlya júliusban 76%-ra, Szlovákia esetén 92%-ra ugrott – derült ki a Kommerszant iparági forrásokból származó információiból. Az orosz lap úgy tudja, hogy ez a rendkívüli helyzet, az egyetlen orosz cégtől való nagymértékű függés, augusztusban is fennmaradt. Ezzel, és az ukrán energetikai infrastruktúrát ért súlyos károkkal is összefügghet, hogy tegnap személyesen találkozott Robert Fico szlovák miniszterelnök és Olekszij Csernisov, az ukrán tranzitszállításokra is rálátó állami Naftogaz igazgatótanácsának elnöke, és új beszállítókról , illetve szállítási megállapodásokról egyeztettek az energiaellátás biztonsága érdekében.