Megvan, mekkora nyugdíjemelés jöhet 2025-ben Magyarországon

A kormány először közölt hivatalosan új inflációs becslést a 2025-ös évre vonatkozóan. Ez pedig már jó kiindulási alap ahhoz, hogy a nyugdíjasok megismerjék a 2025-ben várható nyugdíjemelés mértékét.

Varga Mihály az Inforádiónak adott csütörtöki nyilatkozatában jelezte: idén 3,7%-kal számolnak az átlagos pénzromlás tekintetében, míg jövőre 3,2%-kal. Szerinte ezekhez az inflációs számokhoz már egy jóval moderáltabb kamatpálya tartozhat.

Ez azt jelenti, hogy a kormány pár hónap alatt felülvizsgálta és frissítette inflációs várakozását. A tavasszal publikált konvergenciaprogramban ugyanis még 4,2%-os átlagos inflációt várt az idei évre, míg jövőre 3,6%-ot.

Vagyis pár hónap alatt az idei átlagos inflációt 0,5 százalékponttal, a 2025-ös pénzromlás mértékét 0,4 százalékponttal vágta vissza a kabinet.

A Portfolio legutóbb pár héttel ezelőtt közölt elemzői felmérést az inflációra vonatkozóan. Abból kiderült, hogy 2024-ben átlagosan 4%, 2025-ben átlagosan 3,9% lehet az éves infláció. Vagyis a kormány az elemzőknél is alacsonyabb inflációt vár.

A kormány hivatalosan ősszel, novemberben nyújtja be a költségvetést, amiben a 2025-re vonatkozó új, hivatalos makrogazdasági prognózisok is szerepelnek majd, így a legújabb GDP-növekedési és inflációs előrejelzés. Nem kizárt, hogy addig még változik ez a 3,2%-os inflációs prognózis.

Ha viszont abból indulunk ki, hogy a kormány a 2025-ös költségvetést 3,2%-os átlagos inflációval tervezi meg, akkor ez azt is jelenti, hogy januárban a nyugdíjasok ekkora nyugdíemelésben részesülhetnek.

A kormány tavasszal azzal számolt, hogy jövőre 7,6% lesz a dolgozók jövedelmének emelkedése, ami azt is jelenti, hogy a nyugdíjak leszakadása a fizetésektől 2025-ben tovább folytatódik.

Legutóbb erről közölt részletes elemzést Farkas András nyugdíjszakértő, a NyugdíjGuru News alapítója és a Portfolio On The Other Hand rovatának rendszeres külsős szerzője. Kiemelte:

a nyugdíjemelés nem garantálja a nyugdíjasok vásárlóerejének (a nyugdíj reálértékének) a tényleges megőrzését.

Elemzésében kiemelte, hogy a nyugdíjasok relatív elszegényedése minden olyan évben elkerülhetetlen, amikor az országos nettó átlagkereset növekedése nagyobb, mint az inflációé.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images