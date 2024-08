Nagyon nyomulnak a dél-koreaiak az uniós atomerőmű projektekben

A kedvezőbb árral, és a hitelesebb vállalási határidővel nyert a dél-koreai KHNP a francia EDF és az amerikai Westinghouse előtt a minap lezárult cseh atomerőmű tenderen, és az Európai Unióban számos projektben is nagyon nyomulnak – mutat rá körképében a Financial Times. Az atomenergia magyar energiamixbeli szerepéről és a dekarbonizációs erőfeszítésekről is szó lesz a Portfolio október 10-i Energy Investment Forum konferenciáján, további részletek itt érhetők el

A cseh tender eredményéről, és utána az energetikai óriások összeugrásáról a minap mi is írtunk, az FT körképe arra világít rá, hogy a KHNP versenyelőnyét az egyesült arab emírségekbeli projekt tapasztalatai nagyban megalapozták. Ott 2012-ben indult az építkezés, négy blokkot húztak fel, és idén már át is adták őket,

így 12 év volt az építési idő, míg a francia EDF már 12 év csúszásban jár egy francia erőmű-projektben.

Ez, a kapacitások körüli kérdőjelek, az új francia reaktordizájn fejlesztése körüli csúszások, illetve a jóval drágább építési költségek mind afelé mutattak, hogy végül a dél-koreai gyártó lett a befutó a cseheknél.

Egy névtelen EDF-közeli forrás meg is jegyezte: végülis kedvező, hogy nem ők nyerték el a tendert, mert úgyis gondjaik lettek volna a megvalósítással kapacitáshiányok miatt. Ezt részben az is indokolhatja, hogy Emmanuel Macron francia elnök nemrég jelentette be, hogy hat új reaktort építtetne a francia állam az EDF-fel, így bőven lesz munkája a francia energetikai óriásnak a saját hazájában is.

A cikk felidézi a World Nuclear Asssociation adatait, miszerint a dél-koreaiak erőműépítési költsége 3571 dollár/kilowatt, ami sokkal alacsonyabb a franciák 7931 dolláros, illetve az amerikaiak 5833 dolláros költségénél.

Az is érdekes, hogy mindezen hátszél mellett a dél-koreai cég mennyire sok uniós projektben vesz részt, illetve tervez részt venni. A KHNP elnöke a lapnak jelezte, hogy egy hollandiai atomerőmű megvalósítási tanulmányon is dolgoznak, illetve tárgyalásokat folytatnak egy svéd, egy finn, és egy brit erőműbeli részvételükről is, illetve 2030-ig 10 reaktort szeretnének globálisan exportálni. A lengyeleknél egy konzorciumban építenék majd a dél-koreaiak a blokkokat, ha a mostani lengyel kormányzati felülvizsgálat továbbra is engedi a már eldöntött projektek megvalósítását, és az idén májusban elindított szlovák erőműépítési tenderen is indulnak. Sőt az olasz és belga atomerőműpárti fordulatban is látná a KHNP a szerepét.

