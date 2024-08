Trump kampánycsapata nagyon aggódik a kínai találkozók miatt

Peking kapcsolatépítési kísérletei, beleértve Cui Tiankai, a korábbi, a Trump-kormányzat idején dolgozó washingtoni nagykövet bevetését is. Azonban Kína így is lepattan a republikánus jelölt stábjáról, ami miatt sokan aggódnak a világ második legnagyobb gazdaságában.

Nem tudnak Donald Trump közelébe férkőzni a pekingi diplomaták. A kínai tisztségviselőkkel szembeni távolságtartás kiterjed mind az amerikai törvényhozókra, mind Trump kampánycsapatára.

Steve Yates, az America First Policy Institute Kína-politikai kezdeményezésének elnöke a Financial Timesnak, hogy Pekingnek ettől még nem kell aggódnia, „nagyon kevés előnye” van az ilyen találkozóknak. Tekintettel Trump Kínával kapcsolatos jól ismert nézeteire és a találkozók „félreértelmezésének” kockázatára, a kampány nem akarja, hogy a Demokrata Párt azzal vádolhassa a republikánusokat, hogy valójában nem is akarnak fellépni Kína gazdasági térnyerése ellen.

A tisztviselők Trump csapatával való kapcsolatfelvételi kudarcai mutatják is a Kínával szembeni növekvő kétpárti ellenségeskedés fokozódását. Mind Trump, aki magas vámok kivetését tervezi a kínai exportra, mind demokrata ellenfele, Kamala Harris keményen fellépett Kínával szemben – ráadásul a Biden-adminisztráció számos terméknél emelte meg a tarifákat, és keményebben fellép Pekinggel szemben, mint a kereskedelmi háborút kirobbantó Trump.

Számos ország is igyekszik kapcsolatokat kiépíteni Trump tanácsadóival, hogy elkerüljék a 2016-os hibákat, amikor Trump győzelmi esélyeinek alábecsülése miatt nem sikerült ápolni a kapcsolatokat.

Trump tanácsadói óvakodnak attól, hogy megismétlődjön a 2016-os forgatókönyv, amikor a beiktatás előtt orosz tisztviselőkkel folytatott találkozók vizsgálatokat váltottak ki. Victoria Coates, Trump korábbi nemzetbiztonsági tanácsadóhelyettese kiemelte a találkozók kihasználásának vagy félreértelmezésének kockázatát. Dennis Wilder, a CIA volt Kína-szakértője megjegyezte, hogy Peking erőfeszítései a Trump-csapattal való kapcsolatfelvételre sikertelenek voltak, és aggodalmak merültek fel, hogy a kínai tisztviselők inkább hírszerzésben vesznek részt, mint valódi megbeszélésekben.

Cui Tiankai kiterjedt washingtoni hálózata ellenére is akadályokba ütközött a Trump-csapattal való kapcsolatfelvétel során. Bár legitim diplomatának tekintik, a Kínai Népi Külügyi Intézettel való kapcsolata, amelyet a kínai hírszerzés használt, aggodalomra ad okot a kampánystábban.

