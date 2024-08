Itt a friss adat: nagyon makacs az infláció Európában

Augsuztusban csak minimálisan csökkent és továbbra is jocskán az Európai Központi Bank által kívánatosnak tartott szint felett vam az infláció mértéke az eurózónában – derül ki az Eurostat friss adatközléséből. A mai adatok megfeleltek az elemzői várakozásoknak, vagy a német infláció jelentős csökkenése önmagában nem volt elég az eurózóna átlag jelentős csökkenéséhez.

Augusztusban éves szinten 2,2%-kal nőttek az árak az eurózónában, ami csökkenést jelent a júliusi számhoz képest. A friss adat megfelelt az elemzői várakozásoknak, a konszenzus is 2,2% volt.

Ennél viszont fontosabb, hogy a dezinfláció nem látszik a maginflációban (ami nem tartalmazza az élelmiszerek és energia árváltozását). A magindex 2,8% volt augusztusban, ami csak minimális csökkenést jelent a júliusi 2,9% után. Ez az adat is megfelelt az elemzői várakozásoknak.

Havi szinten 0,2%-kal nőttek az árak augusztusban, az élelmiszerek és energia nélkül számolt kosár 0,3%-kal lett drágább egy hómap alatt. A rövid távú árdinamika tehát nem jelentős, de magasabb, mint amit az EKB örvendetesnek tart (a 2%-os éves inflációs céllal a havi 0,2% alatti infláció van összhangban).

Az inflációs adattal együtt kijött az eurózóna munkanélküliségi adata is, amely meglepetésre tovább esett, és történelmi mélyponton van. A munkanélküliek aránya 6,4% volt az eurózónában júliusban, ami csökkenést jelent a júniusi 6,5%-hoz képest.

Ami az egyes komponenseket illeti, az inflációt továbbra is a szolgáltatások átárazódása húzza fel. A szolgáltatószektor visszatekintően áraz az előző éves átlagos infláció alapján, idén már kizárólag emiatt van cél felett az infláció a nyugati világban. A szolgáltatások áremelkedése ráadásul gyorsult augusztusban, az előző havi 4,1% után 4,2% volt az éves áremelkedés mértéke, ami mindneképpen kellemetlennek nevezhető. Az előző hónaphoz képest a szolgáltatások 0,4%-kal lettek drágábbak.

Az elelmiszerek 2,4%-kal drágultak éves szinten, havi szinten ez 0,1%-os áremelkedést jelent. Az energia ára esett, éves szinten 3%-os csökkenést mértek Európában, havi szinten 1%-ot esett az energia ára. Az iparcikkek inflációja lassult, éves szinten mindössze 0,4% volt, ám havi szinten ennek is cél feletti, 0,3%-os volt a drágulása.

Az egyes tagállamokban eltérő dinamikákat látunk. Az éves infláció Németországban 2% volt, ez pozitív meglepetést jelentett tegnap, amikor az adatot közölték. Franciaországban 2,2% volt az éves infláció, ám ott a rövid távú dinamika erőteljes volt augusztusban. Olaszországban 1,3%-ra lassult az éves infláció, és havi szinten csökkentek az árak. Spanyolországban az éves infláció 2,4% volt, havi szinten stagnáltak.

A nagy tagállamok adatai megerősítik azt a képet, hogy a dezinfláció lassan, de folytatódik.

Ezzel szemben vannak olyan közepes méretű gazdaságok, amely jelentősen felfelé húzzák az indexet. A holland infláció például 3,3% volt augusztusban, és a rövid bázisú infláció is magas volt (0,4%). A további tagállamok közül magas volt a belga (4,5%), azt észt (3,4%), az osztrák (2,5%), a szlovák (3,2%) infláció is. Eközben több tagállamban már inkább 1% körül van az infláció. Ide tartozik például Írország (1,1%), Szlovénia (1,1%) és Finnország (1,1%) is, ahol jellemzően havi szinten is csökkennek vagy stagnálnak az árak. Az EKB-nak kizárólag az eurózóna átlagot szabad figyelembe vennie a döntésnél.

Az EKB 2022 nyara és 2023 ősze között 450 bázisponttal emelte az irányadó kamatokat, 2024 júniusában viszont már végrehajtott egy kamatcsökkentést. Jelenleg a jegybank azt találgatja, hogy az infláció hogyan alakulhat: a gyenge gazdaság az infláció csökkenését vetíti előre, a béremelkedések jelentős mértéke viszont fokozza az inflációs kockázatokat (erről reggeli cikkünkben írtunk bővebben). A friss adatok megerősítik az EKB vélekedését, hogy az infláció csökkenése hosszú és rögös út lesz, amelyben megtörténhet az is, hogy átmenetileg felpattan az infláció. A várakozások szerint az EKB jövő hét után folytatja a kamatvágásokat.

