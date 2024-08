Keményen megsarcolná a turistákat Olaszország, nagy a felháborodás

Olaszország az idegenforgalmi adók erőteljes emelését javasolja, hogy segítsen a pénzszűkében lévő városoknak bevételeik növelésében és a látogatók "felelősségteljesebbé" tételében most, hogy egyre nő a közvélemény ellenállása a túlzott turizmussal szemben – írja a Financial Times

Nem meglepő módon a szállodaipari és utazási szövetségek felháborodtak a terv miatt,

amely akár 25 eurós adót is kilátásba helyez éjszakánként a legdrágább szállodai szobákra.

Barbara Casillo, a nagyobb szállodákat és globális szállodaláncokat képviselő Confindustria Alberghi igazgatója arra figyelmeztetett, hogy Olaszország már most is éles versenyben áll más európai úti célokkal, és az általa "már most is nagyon magasnak" nevezett idegenforgalmi adó emelésével sok turistát veszíthet.

Ha megijesztjük a hozzánk érkező utazókat azzal, hogy azt a benyomást keltjük, hogy el akarjuk venni, amit csak lehet, akkor nem teszünk jó szolgálatot az országnak…Nagyon óvatosnak kell lennünk.

Az idegenforgalmi minisztérium - amelyet a Giorgia Meloni kormányfő pártjához tartozó Daniela Santanchè vezet - közölte, hogy szeptemberben "párbeszédet" tervez az érintett ágazati szervezetekkel az idegenforgalmi adó szabályainak módosítására vonatkozó "lehetséges javaslatról".

Marina Lalli, a Federturismo elnöke - amely mindenféle turisztikai vállalkozást képvisel - arra panaszkodott, hogy sok város már most is "illegálisan" használja az idegenforgalmi adóból származó bevételeket a költségvetési lyukak betömésére. A jelenlegi törvény előírja, hogy a városoknak az ilyen pénzeket olyan dolgokra kell fordítaniuk, amelyek közvetlenül a városon kívüli látogatókat érintik - mint például a többnyelvű feliratok és a turisztikai helyszínek karbantartása.

A vitatott intézkedést épp egy olyan időszakban szeretnék meglépni, amikor Olaszország államháztartására súlyos nyomás nehezedik: az IMF előrejelzései szerint az adósságteher idén eléri a GDP közel 140 százalékát, és az adósságszolgálat éves költségei már majdnem elérik a közoktatási kiadások összegét.

Olaszország utazási ipara a Covid-19 által kiváltott összeomlás után erőteljesen fellendült, tavaly a becslések szerint 65 millió külföldi turista érkezhetett az országba - ami a járvány előtti szintnek felel meg.

Sok olasz azonban fel van háborodva a túlzott turizmus következményei miatt, mivel a történelmi városközpontok elveszítik hagyományos jellegüket, és egyre több városi lakást alakítanak át rövid távú kiadású bérleményekké.

Az olasz városok adót vethetnek ki mind a külföldi, mind az olasz látogatók által eltöltött éjszakákra, és ez az adó mára jellemzően 1-5 euró/fő/éj között mozog, attól függően, hogy hány csillaggal rendelkezik az adószedő szálloda vagy vendégház.

2019-ben, a járvány előtt közel 1200 település összesen 470 millió euró idegenforgalmi adót szedett be az olasz nemzeti bank adatai szerint. Ezek az adóbevételek 2023-ra becslések szerint 775 millió euróra emelkedtek, miután Meloni kormánya úgy döntött, hogy a legnépszerűbb városi célpontok - ahol a városon kívüli látogatók éves száma 20-szorosa a helyi lakosságnak - akár 10 euróra is emelhetik az idegenforgalmi adót éjszakánként.

Idén Velence kísérletet tett arra, hogy belépési díjat vezessen be a történelmi központjába látogató kirándulók számára, erről bővebben itt írtunk:

A kormány legutóbbi, a Financial Times által megismert javaslata szerint az idegenforgalmi adó felső határát

5 euróra emelnék éjszakánként a 100 euró alatti szobák esetében;

emelnék éjszakánként a 100 euró alatti szobák esetében; 10 euróra a 100-400 euróba kerülő szobák esetében;

a 100-400 euróba kerülő szobák esetében; 15 euróra a 400-750 euróba kerülő szobák esetében; és

a 400-750 euróba kerülő szobák esetében; és 25 euróra a 750 eurónál drágább szobák esetében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images