Megfullad a turistáktól a világ egyik legnépszerűbb nyaralóhelye: egyszerűen nem bírják már a helyiek szusszal

Az egyik legnépszerűbb kis görög sziget lakói arról panaszkodnak, hogy a szárazföld „nem lesz képes megmenteni magát”, ha nem tesznek valamit gyorsan a turisták áradata ellen Szantoriniben – írja a The Guardian.

A Kikliádok szigetcsoporthoz tartozó Szantorini teljes lakossága nem haladja meg a 25 ezer főt, ehhez képest 2024-ben várhatóan összesen 3,4 millió látogató fog ide érkezni. Nikosz Zorzosz polgármester szerint az ingatlanbefektetők igyekezek gyorsan lekövetni az igényeket, ezért folyamatosan építik az újabb szálláshelyeket. A vezető szerint viszont erre már egyszerűen nincs szükség, nem akarnak újabb hoteleket a területre. Hozzátette, hogy ezek

a beruházások tönkre fogják tenni Szantorini természeti értékeit, éppen azt, amiért tömegek látogatnak a szigetre.

Zorzosz szerint Szantorini már a covid előtt elérte a telítettségi szintet, szerinte a politikának figyelmeztetnie kell a turizmus eltúlzott mérete miatti fenyegető veszélyre. Az apró területen 80 ezer szálláshely van, ami kiugróan magasnak számít. Ennél is komolyabb problémát jelent, hogy a szabadon álló területeket lebetonozzák vagy leaszfaltozzák. Jelenleg már a 76 négyzetkilométeres terület mintegy ötödét építették már be, és további 2 százaléknyi területre kaptak engedélyt a vállalkozók 2018 és 2022 között. A legtöbb építési engedélykérelmet a külföldi szállodaláncok nyújtották be, ők többnyire luxusszolgáltatásokat szeretnének nyújtani, különösen az Ázsiából érkező tehetős réteg számára.

Görögország a jövőben is jelentősen építene a turizmusra, 2028-ra már mintegy 40 millió turistával számolnak a mediterrán országban.

Ez azt jelentené, hogy a teljes lakosság négyszeres érkeznek egyetlen év alatt ide. Az országban azonban a klímaváltozás miatt egyre nagyobb kihívást jelent a vízellátás. Bár Szantoriniben időben fordultak a sótalanítás felé, ezt sok helyen nem tették meg, vagy nincs is rá lehetőség.

Nem az Égei-tengeren fekvő sziget az egyetlen Görögországban, amelyik a túlzott turizmussal kénytelen szembenézni. A helyi lakosság is egyre türelmetlenebbül viseli a tömegesen megjelenő látogatókat, emiatt pedig egyre hangosabb tiltakozások indultak a kormány felé jelezve a gondokat. A rengeteg ember miatt a környezet kimerül, ez pedig ökológiai válságot idézhet elő. Az is problémát okoz a térségben, hogy a közösségi médiában egyre nagyobb figyelmet kap a térség, ezért rengeteg olvasóhoz jutnak el a terület szépségei. A turizmus visszafogását azzal próbálják visszafogni valamelyest, hogy a minisztérium felméri az igényeket és a kapacitásokat,

a jövőben pedig sor kerülhet arra, hogy korlátozni fogják az érkezők számát.

Az idei nyáron a nagy tengerjáró hajók is alaposan megdobták a látogatószámot, volt, hogy naponta jöttek az újabb hatalmas járművek. A hektikus szezon ellenére a polgármester optimistán tekint a jövőbe, mivel érzi, hogy egyre több helyi ad neki igazat a tömegturizmus elleni harcban.

Címlapkép forrása: Mehmet Emin Menguarslan/Anadolu via Getty Images