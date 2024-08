Riasztást adott ki az országos tisztifőorvos: hiába ér véget a nyár, van, ami nem változik

Az országos tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése alapján a 2024. augusztus 24-én (szombat) 00.00 órától kiadott hőségriasztást 2024. szeptember 05. (csütörtök) 24.00 óráig meghosszabbítja az ország egész területére vonatkozóan. Továbbra is másodfokú hőségriasztás lesz érvényben.

A közlemény szerint utoljára kilenc éve, 2015-ben fordult olyan elő, hogy az ősz is hőségriadóval kezdődött. Mivel az időjárás nem változik, a meleg továbbra is kitart, ezért nagyon fontos, hogy mindenki figyelmeztetve legyen a szükséges óvintézkedésekről.

Különösen a tanévkezdet miatt hívják fel a szülők figyelmét arra, hogy az iskolákba igyekvő gyermekeket védelmére fordítsanak kellő odafigyelést.

A szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre, ásványi anyag- és vitaminbevitelre van szükségük. A közlemény szerint mindig legyen a gyerekeknél is folyadék, mert hőség idején akkor is inniuk kell, amikor nem érzik magukat szomjasnak. Nem javasolják a cukros, szénsavas üdítők fogyasztását, mivel a szervezetnek ilyenkor kifejezetten vízre van szüksége. Az öltözékre is kitértek, azt javasolják, hogy könnyű, lenge és légáteresztő ruhadarabokat válasszon mindenki.

A magas hőmérséklet életkortól függetlenül megviseli az egészségesek szervezetét is, de különösen veszélyeztetettek az újszülöttek, a kisgyermekek, az idős emberek, a túlsúllyal élők, továbbá az egészséges nők körében magasabb kockázatnak vannak kitéve a várandós és a változókorban lévő nők a hormonális változásaik miatt.

Fontos, hogy a kánikulában az idősek már kisebb rosszullét esetén is forduljanak háziorvosukhoz, hogy megelőzzék a súlyosabb állapotokat.

Gyakrabban kell ellenőrizni a vérnyomást a melegben: a meleg értágító hatása miatt szükség lehet a gyógyszeradag csökkentésére, ha a vérnyomással kapcsolatos panaszok jelentkeznek. A változókorban a panaszok mérsékelhetők a megfelelő életmódbeli szokások kialakításával: egészséges táplálkozással (sok friss zöldség, gyümölcs), bőséges folyadékbevitellel (kb. 3 liter naponta), rendszeres testmozgással a kora reggeli vagy esti órákban.

Az egészséges, fiatal felnőttek is fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a szabadban végzett intenzív fizikai tevékenység, például munkavégzés vagy hosszantartó sportolás hőgutát okozhat. A kánikulában futni, kerékpározni kizárólag a reggeli vagy az esti órákban ajánlott.

Szeptemberben megerősödik a forgalom is, ezért az autóval közlekedőket különös óvatosságra intjük, rájuk is kedvezőtlen hatással van a nagy meleg. Különösen az óvodák, iskolák környékén, vigyázzunk továbbá az idős rokonokra, szomszédokra, ismerősökre kell odafigyelni a közlemény szerint.

A tartós meleg nemcsak az emberek, hanem az állatok szervezetét is megviseli.

Folyamatos ivóvízellátásukról, hűtésükről, árnyékos helyen történő elhelyezésükről, és zárt helyiségben való tartózkodásuk esetén annak szellőztetéséről is gondoskodni kell.

Külön kiemelt, hogy még néhány percre se hagyják a gyermekeket, házi kedvenceket a parkoló autóban. Ha bárki valaki mégis ilyet tapasztal, tehát a napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, vagyis tilos erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében tüzet gyújtani. A kéményben kialakuló légdugó miatt a melegben gyakrabban riasztják a tűzoltókat szén-monoxid miatt.

Az országos tisztifőorvos által kiadott hőségriasztások híre a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által üzemeltetett VÉSZ applikáción keresztül is elérhető. A VÉSZ felhasználói már a riasztás kihirdetésekor rövid szöveges üzenetben értesítést kapnak annak időtartamáról és fokozatáról.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images