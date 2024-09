Erős üzenet jött a horvátoktól a Molnak az orosz olajról leválás ügyében

Az Adria kőolajvezeték horvátországi szakaszának vezetéküzemeltetője, a JANAF irányító testülete, ugyanis azt közölte, hogy újra letesztelték a horvát vezetékszakasz szállítási kapacitását a Mol illetékeseinek jelenlétében, és ismét megállapították, hogy

akár azonnali hatállyal képes lenne a JANAF mind a Mol százhalombattai, mind a pozsonyi finomítójának teljes éves kapacitását lefedő nyersolajat szállítani.

Emlékeztetnek rá, hogy előbbi finomító éves kapacitása 8,1 millió tonna, utóbbié 6 millió, míg ők a friss teszt alapján, a viszkozitást csökkentő anyagok használatától és mindkét oldalon az olajpumpálásban részt vevő kompresszorok számától függően, éves szinten 13-16,4 millió tonna nyersolajat képesek szállítani a Mol Csoportnak.

Így tehát újra megerősítették azt, amit a Portfolio is megírt, illetve a horvát miniszterelnök is állított, miszerint éves szinten 14 millió tonna mennyiség felett is képesek lennének szállítani. Ezzel azt is jelzik: nem értik, hogy miért nevezte őket megbízhatatlan szállítónak néhány hete Szijjártó Péter külgazdasági miniszter. Erre viszont reakcióként akkor azt írták: ők ezt visszautasítják, és a korábbi tesztek alapján igenis tudnák a teljes mennyiséget szállítani, csak azt se értik, hogy miért nem él ezzel a lehetőséggel a Mol.

Most ehhez annyit szúrtak hozzá a közleményben, hogy elvégeztek a molos kollégák jelenlétében egy újabb tesztet, ami igazolta azt, hogy képesek a teljes éves molos igényt kielégíteni, illetve a közlemény végére azt is betették, hogy a JANAF 12 éve folyamatosan szállítási szerződéssel rendelkezik a Mol-csoporttal. Utóbbi arra is utal, hogy eddig jól működő szállítási kapcsolat volt a Mol és a JANAF között, igaz amint korábban megírtuk: az idei évre kötött keretszerződés volumene (2,2 millió tonna) már kimerülhetett az elmúlt hónapokbeli szállítások miatt, így újra kellene szerződni. A fentiek alapján a JANAF azt szorgalmazza, hogy az eddiginél jóval magasabb éves mennyiségre szerződjenek, mert azt is képes lenne szállítani a JANAF.

Címlapkép forrása: Portfolio