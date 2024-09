Különös összefüggést mutatott ki egy tanulmány a koronavírussal kapcsolatban

Egy új tanulmány szerint az Ozempic és Wegovy fogyókúrás gyógyszerek fő összetevőjét, a szemaglutidot szedő páciensek körében alacsonyabb volt a Covid-19 okozta halálozás és súlyos szövődmények aránya - számolt be a Cnbc

A Journal of the American College of Cardiology (JACC) folyóiratban megjelent kutatás alapján a 2,4 mg-os szemaglutid adaggal kezelt betegeknél 33%-kal csökkent a Covid-19 miatti elhalálozás esélye. A vizsgálatot több mint 17 600, szívbetegséggel küzdő, de nem cukorbeteg túlsúlyos vagy elhízott személyen végezték.

Benjamin Scirica, a tanulmány társszerzője elmondta:

A szemaglutidot kapó betegeknél 29%-kal csökkent a szíveseményekkel nem összefüggő okokból bekövetkező halálozás

Hozzátette, hogy a tesztsúly nem tűnt meghatározó tényezőnek az eredményekben.

A JACC-ben közzétett további kutatások szerint a szemaglutid javította a szívelégtelenséggel és gyulladással kapcsolatos tüneteket, valamint csökkentette a krónikus vesebetegségben szenvedők halálozási arányát.

Az eredmények komoly lendületet adhatnak az Ozempicet gyártó Novo Nordisknak, amelynek piaci értékét a szemaglutid alapú kezelések, azaz gyakorlatilag a fogyókúrás tabletták megugró népszerűsége turbózta fel. A gyógyszeripari óriásvállalat a korábban Európa legértékesebb vállalatává lépett elő, miközben a súlycsökkentés területén világszerte egyre élesebb a verseny. A szemaglutid új előnyeinek felfedezése pedig akár további felhasználási lehetőségek előtt is megnyithatja az utat.

Harlan Krumholz, a Yale University School of Medicine professzora és a JACC szerkesztője a friss tanulmány fényében így fogalmazott a fogyókúrás csodaszerről:

Kezdek úgy gondolni a fogyásra, mint szinte mellékhatásra (...). Ezek [a gyógyszerek] valóban az egészséget segítik elő.

