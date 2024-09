Itt a bejelentés: azeri szélenergiát és georgiai vízenergiát vesz Magyarország

Eddig csak azeri zöld áram projektnek nevezték magyar kormányzati megszólalók azt a nagyszabású, több országot felölelő projektet, amelyről ma további részleteket is elárult Szijjártó Péter Bukarestben. Így kiderült, hogy azeri szélenergiát, és georgiai vízenergiát vásárolhat Magyarország egy új, rendkívül hosszú vezetéken keresztül, amelynél "semmi nem lehet zöldebb", ezért szerinte rendkívül jó lehetőség ezek importja Magyarországra, Romániába és Bulgáriába. Ehhez a tenger alatt rekordhosszúságú, 1100 km-es vezetéket kell építeni, a föld feletti vezetéképítési munkák pedig 2028-2029 körül érik el a magyar országhatárt.

A magyar külgazdasági és külügyminiszter a magyar-azeri-georgiai-román zöldenergia-szállítási partnerségről szóló megbeszélésre utazott Bukarestbe, amelynek keretében ma létrehozzák a felek azt a magyar-román-georgiai-azeri vegyes vállalatot, melynek segítségével nagy mennyiségű zöld villamosenergia érkezik Közép-Európába. A projektbe ötödik régiós országként várhatóan Bulgária is becsatlakozik.

Szijjártó Péter a Facebookon közvetített élő hozzászólásában rámutatott: már közel van az a pont az azerbajdzsáni és georgiai zöld villamosenergia jövőbeli magyarországi és romániai importját lehetővé tévő projektben, ahonnan már nem lehet visszafordulni. Ezzel a ma aláírandó vegyesvállalati megállapodásra utalt, és rövidesen aláírják a zöldenergia-partnerségi megállapodás módosítását is annak érdekében, hogy az teljes mértékben megfeleljen az európai előírásoknak.

A tárcavezető érvelése szerint a projekt a Zöld Energiafolyosó lesz, amely teljesen új zöldenergia-források bevonását teheti lehetővé Georgiából és Azerbajdzsánból, így fenntarthatóbbá téve hazánk áramfogyasztását.

Emlékeztetett, hogy Romániában új magasfeszültségű áramvezeték épül e célból, amely 2028-2029-re éri majd el a magyar határt, így lehetővé téve hazánk hozzáférését is az új forráshoz. Kiemelte, hogy Magyarország is dolgozik az ehhez szükséges infrastruktúra-fejlesztéseken. A mostani ülést a projekt szempontjából mérföldkőnek nevezte. A mai megállapodás nyomán "nagy lépést teszünk mind a négyen (Bulgáriával együtt mind az öten) az energiaszuverenitás felé annak érdekében, hogy biztosítsuk országaink stabil, fenntartható és megfizethető energiaellátását" - jelentette ki. Közölte, hogy a tervek szerint a megvalósíthatósági tanulmány is elkészül 2025-re.

Szijjártó Péter azon reményét fejezte ki, hogy az Európai Unió anyagilag is részt fog venni a projektben. Rámutatott, hogy amennyiben elkészül, rekordhosszúságú lesz a projekt keretében megépítendő 1100 kilométeres tengeralatti vezeték, amelyen keresztül megvalósítható lesz a zöld villamosenergia importja.

