Október 1-jétől nagy változás jön a főváros egészségügyében

Október 1-jétől Budapest is csatlakozik az új alapellátási ügyeleti rendszerhez, a háziorvosok hétköznap délután 4 és este 10 óra között vesznek részt az ügyeletben – mondta az országos kollegiális szakmai vezető háziorvos az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában. Békássy Szabolcs közölte: vidéken több hónapos tapasztalat gyűlt össze az új struktúrával kapcsolatban, és ez az új ügyeleti rendszer indul majd október elején a fővárosban is.

Kiemelte: szét kell választani a háziorvosok rendelési és rendelkezésre állás idejét és az ügyeletben töltött idejét, előbbit továbbra is az önkormányzatokkal kötött feladatellátási szerződéseik szabályozzák. A kormány javaslata továbbra is az, hogy a háziorvosoknak legyenek délutáni rendeléseik, ez fogja biztosítani a lakosság jobb hozzáférését az alapellátáshoz, de ez – mint mondta – független az ügyelettől.

Ha valakinél valódi sürgős ellátást igénylő állapot lép fel, azt továbbra is a mentés keretén belül kell ellátni, amit az Országos Mentőszolgálat lát el. Az olyan jellegű feladatokra, amelyek a rendelési időn túlra halaszthatók, ott lesz az ügyeleti szolgálat vagy a háziorvos rendelési időn túli szolgálata.

Dr. Békássy Szabolcs 2007-ben szerzett általános orvosi diplomát a Semmelweis Egyetemen, majd háziorvostanból és foglalkozás-orvostanból szerzett szakképesítést.

Békássy Szabolcs kitért arra, a szakmai koncepció azzal számol, hogy az ügyeleti pontok nagy része a kórházak sürgősségi betegellátó osztályainak közvetlen közelébe lesz telepítve, ami segítheti a betegek ellátási besorolását.

A szakember abban bízik, hogy az új ügyeleti rendszer racionálisabb betegútszervezést tesz lehetővé.

Elmondta: a központi diszpécserszám október 1-jétől Budapesten is hívható lesz, a cél az, hogy mindenki az adott panaszának megfelelő ellátóhelyre kerüljön. Békássy Szabolcs a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kitért arra, hogy az új alapellátási ügyeleti rendszer – a vidékhez hasonlóan - Budapesten is hétköznap délután 4 órától másnap reggel 8 óráig lesz elérhető, hétvégén és ünnepnapokon pedig 24 órában. Hozzátette: mint minden új rendszernek, ennek is vannak „gyermekbetegségei”, de ezek kiküszöbölésén dolgoznak; folyamatos az egyeztetés a mentőszolgálattal.

A Magyar Orvosi Kamara kritikáira reagálva az országos kollegiális szakmai vezető háziorvos azt mondta: a kamara a rendszer bevezetésének elhalasztására irányuló kezdeményezései az alapkoncepciót nem változtatná meg. Kétségtelen – fűzte hozzá -, hogy országosan a háziorvosok átlagéletkora meghaladja az 59 évet, ez az utánpótlásban jelent kihívást, de önmagában ez a tény nem indokolja az ellátás átszervezését. Hozzátette: október 1-jétől a mentőszolgálat lesz felelős az önkormányzatok helyett az ellátásért, de nincs tiltva a rendszerben, hogy külsős orvosok is részt vegyenek benne. Bíznak abban, hogy ez a fővárosban – az egyetemi klinikák közelsége miatt - jó lehetőséget teremt a fiatal orvosoknak másodállások vállalására.

