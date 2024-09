Itt az álomfizetés: nettó 2 millió forintot is lehet keresni, diploma sem kell hozzá

Az év eleji szakemberhiány friss felmérése szerint az átlagos várakozási idő egy szakemberre 52 nap volt, de egyes megyékben, mint például Jász-Nagykun-Szolnokban, akár 89 napot is kell várni. Ez a hosszú várakozási idő tovább nehezíti a projektek tervezését és kivitelezését. A hiány nagy, ahogy a kereslet is, így nem meglepő, hogy a fizetések ezekben a szakmákban akár havonta a nettó 1 milliót is megugorhatja, ugyanis átlagosan egy burkoló 8 és 12 ezer forintos órabérért vállal egy-egy projektet - írja a Pénzcentrum