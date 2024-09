Óriási rekordot döntöttek augusztusban a naperőművek Magyarországon

Augusztus 23-án kora délután az előzetes adatoknál 92 megawattal magasabb, 3334 megawatt volt hitelesített adatok alapján a magyarországi ipari méretű naperőművek villamosenergia termelési csúcsa, így még nagyobb mértékben megdőlt az eddigi rekord – hívta fel a figyelmet szerdai Facebook-posztjában az Energiaügyi Minisztérium. Ebből az is kiderült, hogy augusztusban már a kerek 7000 megawattos határt is átlépte az összes magyarországi naperőmű beépített teljesítménye, és ehhez adódik majd hozzá az a gigantikus méretű naperőműpark is a debreceni BMW-gyár mellett, amelyet tegnap jelentettek be. A naperőművek magyarországi előretörése és számos következménye kiemelt téma lesz a Portfolio október 10-i Energy Investment Forum konferencián, amelyről bővebb információk itt érhetők el