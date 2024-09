Nagy menetelés után hirtelen beszakadt a magyar külkereskedelmi mérleg többlete

Portfolio 2024. szeptember 05. 08:30

Az idei év messze legkisebb, 203 millió eurós, külkereskedelmi mérleg többlete alakult ki júliusban a KSH előzetes adatai szerint Magyarországon, ami a megelőző öt hónap messze 1 milliárd euró feletti többlete után hirtelen beszakadást jelent. A fő ok szezonális lehet: tavaly is a júliusi hónapban volt a legkisebb az export értéke, és ahhoz képest idén csak alig tudott nőni a kivitelünk, miközben az importunk közel egyéves csúcsra ért, és így a többlet két irányból is "elolvadt".