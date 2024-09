Ítéletet mondtak a magyar jen kötvényekről

A hosszú távú magyar államadósság-kötelezettségek befektetési ajánlású, stabil kilátású "Baa2" osztályzatával azonos besorolással látta el a jenben kibocsátott 3, illetve 10 éves futamidejű magyar kötvényeket pénteken a Moody's Ratings nemzetközi hitelminősítő.

Fókuszban a KKV versenyképesség - Kecskemét Jöjjön el a vállalkozói konferenciasorozatunk kecskeméti állomására, ahol a gazdasági és pénzügyi aktualitásokkal, a finanszírozási megoldásokkal, és a versenyképesség növelésének lehetőségeivel foglalkozunk. A rendezvényre a belépés ingyenes.

A két különböző futamidejű sorozat piacra vitelével Magyarország összesen 39,6 milliárd jen összegben vont be forrást. A Moody's a kibocsátás besorolásáról Londonban bejelentett pénteki döntés indoklásában kiemelte, hogy a magyar szuverén kötelezettségekre érvényben tartott "Baa2" osztályzatot a magyar gazdaság sokszínűsége és robusztus növekedési kilátásai támasztják alá.

A Moody's hangsúlyozza emellett a magyar hatóságok elkötelezettségét a fokozatos államháztartási konszolidáció mellett, amely a cég várakozása szerint elősegíti a térségi összehasonlításban magas államadósság-teher csökkentését a következő öt évben.

A hitelminősítő véleménye szerint "adósminőségi kihívásokat" támaszthat az Európai Unióhoz fűződő, "vitákkal terhelt" kapcsolatrendszer, a késleltetett és részben felfüggesztett EU-folyósítások, valamint az, hogy az intézményrendszer egyes elemei kikezdhetik a szakpolitikai hitelességet, szerkezeti nehézségekkel terhelve a hosszabb távú növekedési kilátásokat. Magyarország a geopolitikai eseménykockázatokra is fogékonyabbá vált az ukrajnai háború miatt - áll az elemzésben.

A Moody's Ratings hangsúlyozza ugyanakkor azt is, hogy az orosz energiaimporttal szembeni függésből eredő kockázatok enyhültek a 2022-2023-as időszakhoz képest. A hitelminősítő kiemeli, hogy a magyar gazdaság robusztus növekedési kilátásait az elektromos járműveket és az akkumulátorokat gyártó ágazatokba irányuló nagyarányú közvetlen külföldi tőkebeáramlás is alátámasztja. Ez a működőtőke-beáramlás jót tesz a hazai gazdaságnak és hozzájárul az exportkapacitások bővítéséhez - áll a Moody's helyzetértékelésében.

A hitelminősítő szerint mindemellett a magánszektorbeli fogyasztás további fokozatos élénkülése is hajtóerőt ad a gazdasági növekedésnek. A cég megjegyzi, hogy a hazai össztermékhez (GDP) mért államadósság-ráta tavaly enyhe csökkenéssel 73,5 százalékra mérséklődött, valamivel kisebb mértékben, mint amennyit a Moody's a magyar szuverén besorolás legutóbbi felülvizsgálata idején várt. A Moody's hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a magyar szuverén adósprofilt alátámasztja a gazdasági erőre érvényben tartott "a3" minősítés.

A Moody's által a költségvetési helyzetre megállapított "ba1" osztályzat a magas államadósság-teher mellett figyelembe veszi azt is, hogy a magyar gazdaság adósságtűrési mérőszámaiban 2023-2024-ben tapasztalt érdemi gyengülés folyamata már jövőre részben visszafordul - áll a hitelminősítő elemzésében. A magyar szuverén osztályzat stabil kilátása a cég azon megítélését tükrözi, hogy magyar adósprofil felfelé és lefelé ható kockázatait a jelenleg érvényes "Baa2" besorolás kiegyensúlyozottan tükrözi - fogalmaz pénteki értékelésében a hitelminősítő.

A Moody's azt valószínűsíti, hogy a magyar gazdaság ereje a közvetlen külföldi tőkebáramlás által is finanszírozott jelentős beruházási aktivitás környezetében továbbra is robusztus marad. A cég előrejelzése szerint az államadósság-teher a 2023-2025-ös időszakban jórészt nem változik, az adósságtűrő képesség mérőszámai ugyanakkor 2025-től ismét javulni kezdenek. A Moody's közölte azt is, hogy várakozása szerint Magyarország "zajos, lépésről lépésre haladó folyamat révén ugyan", de végül hozzájut az EU-folyósítások zöméhez, így az uniós finanszírozások késedelmes beérkezésének csak korlátozott hatásai lesznek a gazdasági növekedésre és a közfinanszírozásra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images