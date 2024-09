Nagy nevekkel jön a Portfolio Energy Investment Forum, érdemes már most regisztrálni!

Nagy nevekkel, nagyon erős szakmai programmal készülünk az október 10-i Portfolio Energy Investment Forum 2024 című konferenciánkra, amely során összesen hat szekcióban, mintegy ötven előadóval és panelbeszélgetés résztvevővel járjuk körbe az energetikai szektor rengeteg fontos kérdését. Érdemes most regisztrálni a rendezvényünkre, amelynek részletes programját már élesítettük az oldalunkon, és a következő hetekben folyamatosan frissítjük az aktuális információkkal.

A konferencia első szekciójában a nagy képpel, a magyar energiaszektor helyzetével és jövőjével foglalkozunk, és betekintést nyújtunk abba, hogy melyek azok a tényezők, amelyek továbbra is nyomás alatt tartják az energiapolitika és az energetikai szolgáltatók főbb döntéshozóit. Az energiaellátást ugyanis folyamatosan biztosítani kell, lehetőleg megfizethető áron, és közben a klímacélok felé is haladni kell. Mindez komoly energetikai döntések sorozatát kényszeríti ki az ország szintjén, és a nagyvállalatok szintjén is - ezekről lesz szó a nagy képet bemutató első szekciónkban.

A szekció egyik nyitóelőadását Christian Zinglersen, az Európai Energiaszabályozók Testülete (ACER) igazgatója tartja, majd Lantos Csaba energiaügyi miniszter és Dr. Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal elnöke vázolja a magyar energiapolitika és a szabályozói oldal szempontjait. Őket a legnagyobb magyar energetikai vállalatok első embereinek előadásai követik majd, így például az egyik előadást Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója, a másikat Dr. Guntram Würzberg, az E.ON Hungária Zrt. elnök-vezérigazgatója tartja.

A második és harmadik szekciók párhuzamos szekciók lesznek, azaz egyszerre, egy időben két teremben folyik a szakmai munka, majd a délutáni negyedik szekcióban ismét lineárissá válik a program.

A II/A szekcióban a két nagy trendet, a dekarbonizációt és az elektrifikációt vezetői szemszögből járjuk körbe, és egy vezérigazgatói panelbeszélgetésre is sor kerül. Ebben többek között Beck Zsófia, a BCG energia és fenntarthatósági CEE ügyvezető igazgató partnere, Jákli Gergely, a Paks II. Zrt. elnök-vezérigazgatója, illetve Králik Gábor, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal energetikáért felelős elnökhelyettese, valamint Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója vesz részt. Ezt követően Hajós Balázs, a Schneider Electric Zrt. értékesítési igazgatója a mesterséges intelligencia energiamendzsmentbeli szerepéről, a fenntarthatósági célokban való segítségéről beszél, és két további előadás után a záró panelbeszélgetés a kibocsátáscsökkentés és az elektrifikáció gyakorlati kérdéseit járja körbe. A beszélgetésben többek között Papp Bernadett, a Pact Capital AG szenior piaci elemzője vesz részt.

A II/B szekció az energiahatékonyság és az energiakereskedelem aktuális kérdéseit járja körbe, hiszen kulcskérdés az energiahatékonyság minél magasabb szintjének megvalósítása a vállalati működésben. Ennek számos útja van, és amely szorosan összefügg a tudatos tervezéssel, az okos energiamenedzsmenttel, és az elért eredmények auditálásával is. A hatékonyabb energiafelhasználással párhuzamosan az energiabeszerzési folyamat hatékonyabbá tételéről is érdemes beszélni, illetve az energiakereskedők szemszögéből megvilágítani az aktuális kérdéseket, szerződéses kereteket, jó stratégiákat.

Az energiakereskedelemben, energiabeszerzésben kiemelten fontos az új uniós rendelet, a REMIT II. hazai implementációja, erről tart nyitóelőadást Herczeg Sándor, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Stratégiai Elemzések Főosztálya főosztályvezetője. Őt dr. Vajta Mátyás, a HUPX vezérigazgatója, majd Luspay Miklós, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója a napokban elindult új online fizetési rendszer energiakereskedelmi és zöld finanszírozási aspektusairól beszél.

Ezt két panelbeszélgetés követi, az első a vállalati energiahatékonyság gyakorlati tapasztalatairól szól, és részt vesz benne többek között Vedres Péter István, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fenntartható Fejlődés Főosztály főosztályvezetője. A második, energiakereskedelmi panelbeszélgetés az energiabeszerzés és értékesítés számos fontos, aktuális kérdését járja körbe az új gázév kezdetén, illetve az új áramévhez közeledve. A beszélgetésben részt vesz többek között Hiezl Tamás, a CEZ Magyarország Kft. ügyvezetője, illetve a Magyar Energiakereskedők Szövetségének elnöke.

Az ebédszünet utáni III/A szekció az árampiac főbb témáival, így a naperőművek magyarországi előretörésének számos kérdésével, következményével, illetve a rugalmassággal, mint kulcstényezővel foglalkozik. Az itthoni 7000 MW-ot közelítő naperőmű kapacitás rengeteg új, kényelmetlen kérdést hozott már eddig is a felszínre a negatív áramáraktól és a megtérülési kérdésektől kezdve a támogatási rendszerek fenntarthatóságán át az energiatárolási megoldások égető szükségességéig. Ezek mind rávilágítanak arra, hogy a hálózatfejlesztés, illetve a rugalmasság fokozása egymással párhuzamosan is kulcsfontosságú a dekarbonizációs célok eléréséhez és az elektrifikációs igények kiszolgálásához.

A szekció egyik előadását Fehér Róbert, a 8G Energy Holding vezérigazgatója tartja, majd Szatmári Gábor, a Montel Csoport közép- és kelet-európai piaci szakértője, kelet-európai értékesítési régióvezetője következik, a záró panelbeszélgetés a naperőművek, hálózatfejlesztés, rugalmasság, energiatárolás témái körül forog. A beszélgetést Dr. Novák Csaba, a Magyar Megújuló Energia Szövetség elnöke vezeti, és részt vesz benne többek között Bárdi Barnabás, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Villamosenergia-felügyeleti és Árszabályozási Főosztályának főosztályvezetője.

A III/B szekció a gázpiacok, a dekarbonizáció és a rugalmasság hármas témaköre körül forog. Ennek oka, hogy a különféle gázok kiemelten fontos energiahordozó az energiaátmenetben a rugalmasságuk miatt is, de közben a dekarbonizációs elvárások felé is haladni kell. Éppen ezért a földgázrendszer rugalmassága mellett beszélni kell a (zöld) hidrogén és a biogáz magyarországi kilátásairól is, miközben az energiatárolás lehetőségeiről sem szabad megfeledkezni a rugalmasság témájában.

Az előadások után két panelbeszélgetésre kerül sor, az egyik a (zöld) hidrogén, a biogáz felhasználási, illetve a földgáz kiváltási stratégiák és beruházások szerepét járja körbe, amelyben részt vesz többek között Bohner Zsolt, a Messer Hungarogáz Kft. ügyvezető igazgatója. A másik a magyarországi földgázrendszer rugalmasságának, energiatárolási stratégiájának és a dekarbonizációs törekvéseknek ad teret. A beszélgetést Pletser Tamás CFA, az Erste olaj- és gázipari elemzője vezeti, és részt vesz benne többek között Dr. Csapó András, az O&GD Central Kft. operatív vezetője, illetve Grébecz Károly, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Földgáz-felügyeleti és Árszabályozási Főosztályának főosztályvezetője.

A délutáni kávészünet után a negyedik, záró szekcióban újra a nagy témák, stratégiai szint kerülnek terítékre. Így terveink szerint egy globális földgázpiaci áttekintésre, a naperőművek európai előretörésének rengeteg támogatási és hálózatfejlesztési kérdésére is sor kerül egy-egy átfogó előadás keretében. Ezután terveink szerint az EU külső energiastratégiájáról szól majd egy előadás, ezt a magyar és régiós ellátásbiztonsági kihívásokról és kezelésükről szóló előadás követi, amelyet Marosvári Csaba, a Külgazdasági és Külügyminisztérium energiaellátás biztonságáért felelős helyettes államtitkára tart, végül az ukrajnai energiaellátás helyzetéről és a téli felkészülés állásáról is várható egy előadás.

Érdemes már most regisztrálni a rangos eseményre, amelynek fontos részleteit itt, a folyamatosan frissülő részletes programját itt, a jelentkezési fület pedig itt éri el.

Címlapkép forrása: Portfolio