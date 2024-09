Varga Mihály belengette: már jövőre jönne a családok nagyobb támogatása

Varga Mihály a német gazdasági modell problémáiba is részletesen belement: strukturális szerkezeti problémák vannak, amelynek egy eleme, hogy az Egyesült Államok inflációcsökkentő törvénnyel lezárta a piacát, míg az EU a kínai termékekre kivetett vámokkal teszi ugyanezt. Úgy látja, hogy ez minden kedvezőtlenné teszi a német konjunktúra helyzetét.

Eközben pedig egy demográfiai, társadalmi átalakulás is hátráltatja a németeket.

Most azt tapasztaljuk, hogy ha Franciaország politikai bizonytalansága után, ha Németországban is a kormányzó erők példátlan kisebbségbe szorulnak, akkor a lehetőségeik is szűkülnek az intézkedésekre, és ez nem fogja segíteni a német gazdaság problémáinak a kezelését

– tette hozzá a tárcavezető.