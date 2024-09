A vezető felelőssége a kiégésben – Mit tehetünk a dolgozókért?

Nemcsak a munkavállalóknak, de a munkáltatóknak is egyre nagyobb kihívás megküzdeni a munkahelyi kiégéssel. Felgyorsult körülöttünk a világ, rengeteg inger ér bennünket – nem csoda, hogy néha ránk telepszik a stressz, hiszen nehéz tartani a lépést és megfelelni az elvárásoknak, jól teljesíteni a munkában is nap mint nap. Korábbi cikkünkben arról írtunk, hogy mit tehet maga a munkavállaló a kiégés megelőzése és kezelése érdekében. Most lássuk, vezetőként mit kezdjünk azzal, ha valamelyik kollégát utolérte a munkastressz.