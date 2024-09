Hatalmas élelmiszertechnológiai forradalomnak indult, a befektetőket mégsem érdekli a termesztett hús

Az AgFunder amerikai kockázatitőke-társaság adatai szerint 2023-ban az élelmiszer- és mezőgazdasági technológiai startupokba történő globális beruházások összértéke 4,2 milliárd dollár volt, ami 57 százalékos csökkenést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Ez a fejlemény azért lehet aggasztó, mivel korábban ezekre az alternatív élelmiszerekre úgy gondoltak, mint amelyek képesek lehetnek megoldani a világélelmezési problémákat.

A termesztett húsok piacán még inkább elmaradtak a befektetések, itt 67 százalékos volt a visszaesés.

A befektetők amiatt aggódnak, hogy a magas árak és az ismeretlen ízek nem lesznek népszerűek a fogyasztók körében, valamint a problémák megoldásához szükséges időt is sokallják.

A New Age Eats amerikai startup korábban több tízmillió dollárt gyűjtött össze egy sejttenyésztett húsokat előállító gyár létrehozására, ám kiderült, hogy a jelentős összegek sem elegendőek a kiadások fedezésére. A Beyond Meat, a szójababból és más növényekből készült húspótlók amerikai gyártója is kihívásokkal néz szembe, mivel az április-júniusi negyedévben 34,5 millió dolláros nettó veszteségről számolt be. A világszerte megugró infláció miatt több étterem is felhagyott a drága húspótlékok forgalmazásával. Egyes húshelyettesítők kilónkénti ára majdnem a duplája a hagyományos állati termékekének. Közben a fogyasztói bizalom is kezd megrendülni, mivel attól tartanak, hogy az adalékanyagok egészségtelenek, amelyek húsízűvé teszik a termékeket.

A Föld lakossága továbbra is – lassuló ütemben bár – de folyamatosan növekszik, ezért többen ettől a technológiától várják az élelmezési problémák megoldását.

Emellett az élelmiszerválságot a rovarok okozta károk és az éghajlatváltozás miatti rossz terméshozam is kiválthatnak, ezért szükséges alternatív megoldásokat találni. A japán Nemzeti Mezőgazdasági és Élelmiszerkutató Szervezet és más intézetek becslései szerint az átlaghőmérséklet 2 Celsius-fokkal emelkedése 80 milliárd dolláros kárt okozhat a globális gabonatermelésben. Bár ez csökkenthető műtrágyákkal, vegyszerekkel és más megoldásokkal, de a klímaváltozás hatására egyre többet kell majd ezekből alkalmazni.

