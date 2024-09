Súlyos erdőtüzek pusztítanak Bolíviában - Szükségállapotot hirdetett a kormány

Szükségállapotot hirdetett a bolíviai kormányzat szombaton az országot sújtó erdőtüzek veszélyes terjedése miatt.

Edmundo Novillo védelmi miniszter elsősorban azzal indokolta a vészhelyzet elrendelését, hogy az ország így gyorsabban juthat nemzetközi segítséghez.

Ez lehetővé teszi számunkra, hogy gyorsabb és hatékonyabb támogatást kapjunk a baráti országoktól nemzetközi együttműködés keretében

- fogalmazott.

Az országot 2010 óta a legsúlyosabb erdőtüzek sújtják idén, ráadásul ezek a vártnál korábban, már júliusban elkezdődtek. Az erdőtüzeket is figyelő brazil űrkutatási intézet adatai szerint idén már csaknem négymillió hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. Az ország keleti részében a tűz az őslakosság termő- és lakóterületeit is fenyegeti, több körzetből ideiglenesen ki kellett telepíteni a lakókat. Idén a Bolíviával szomszédos Brazíliát is szokatlanul heves erdőtüzek sújtják, és a hatóságok várakozásai szerint az amazóniai erdőségekben a rekordmértékű szárazságot követően kiemelten nehéznek ígérkezik a következő időszak.

Címlapkép forrása: Mateo Romay Salinas/Anadolu via Getty Images