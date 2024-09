Franciaország haladékot kér a Magyarországot is sújtó EU-s eljárásban

Franciaország több időt kért az Európai Bizottságtól adósság- és hiánycsökkentési terveinek benyújtására, miközben az újonnan kinevezett miniszterelnök, Michel Barnier az államháztartás romló helyzetével és a politikai helyzet bizonytalanságával küzd. Az EU a nyáron indított túlzottdeficit-eljárást Franciaország ellen, hat másik ország, köztük Magyarországgal szemben is.

Eredetileg szeptember 20-ig kellett volna Franciaországnak beadnia a túlzottdeficit-eljáráshoz kapcsolódó adósságcsökkentési terveit, azonban valószínűleg a 2025-ös költségvetés tervezetével együtt, október közepén nyújtják majd be az Európai Bizottságnak – számolt be a Financial Times.

A késedelemre azért került sor, mert Franciaország idén várhatóan a GDP legalább 5,6%-át kitevő államháztartási hiánnyal néz szembe, ami részben a helyi hatóságok megnövekedett kiadásainak köszönhető. Barnier, aki tapasztalt politikus és az EU korábbi brexit-tárgyalója, azzal az ijesztő feladattal néz szembe, hogy a 2025-ös költségvetést egy ideológiai vonalak mentén élesen megosztott parlamenten keresztülvigye. Az október elején kezdődő költségvetési vita lesz új kormányának első nagy próbatétele.

Franciaország egyike annak a hét uniós tagállamnak – Magyarország mellett –, amelyek ellen túlzott hiány esetén követendő eljárás van folyamatban, mivel megsértette a blokk azon szabályait, amelyek a GDP 3%-ában korlátozzák az éves hitelfelvételt. Az Európai Bizottság a tagállamok által benyújtott többéves tervek alapján idén ősszel utasításokat ad ki a kiadások csökkentésére vonatkozóan. A helyzetet azonban tovább bonyolítja Franciaország politikai instabilitása, mivel két hónappal a választások után még nincs új kormány.

Varga Mihály a Portfolio-nak azt mondta, hogy a magyar hiánypálya csökkentésére vonatkozó terveket októberig küldik el a Bizottságnak.

Barnier, aki kijelentette, hogy nem kívánja tovább növelni Franciaország adósságállományát, különböző politikai erők nyomásával néz szembe a kiadási tervekkel kapcsolatban. Jelenleg a parlamenti pártok vezetőivel konzultál egy stabil koalíció megalakításáról, amihez szüksége van a Les Républicains pártja, más konzervatívok, centrista csoportok támogatására, és esetleg a szélsőjobboldali Rassemblement National hallgatólagos beleegyezésére. A közelgő költségvetést szakértők Franciaország V. köztársaság alatti történetének legnagyobb kihívásaként jellemezték.

