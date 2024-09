Megvan, mikor kerülhet az első ember a Marsra!

Így nézhet ki Elon Musk szerint a Marsra lépés időzítése:

2 év: Az első személyzet nélküli csillaghajók a következő Föld-Mars transzferablakban indulnak a Marsra, hogy teszteljék a leszállás megbízhatóságát. (A Föld és a Mars közötti bolygóközi utazásra 26 havonta egyszer nyílik a legoptimálisabb alkalom.)

4 év: Ha a személyzet nélküli leszállások sikeresek lesznek, akkor a SpaceX indítja az első legénységet a Marsra.

20 év: Cél egy önfenntartó város felépítése a Marson , exponenciálisan növekvő repülési arány mellett.

Júniusban első alkalommal hajtott végre sikeres tesztrepülést SpaceX Starship űrrakétája, majd sikeresen landolt az Indiai-óceánon. Korábban három kísérlet kudarcot vallott. Az űrrakétát

emberek Holdra, később pedig a Marsra juttatásának céljával fejleszti a SpaceX magán űrkutatási vállalat.

Közben egyre élesebbé válik a verseny: pénteken számoltunk be róla, hogy a kínai űrprogram is ambiciózus tervekkel készül a Mars meghódítására, a Tianwen-3 küldetés, amely eredetileg 2030-ra volt tervezve, már 2028-ban elindulhat. Liu Jizhong, a misszió vezető tervezője egy nemzetközi űrkutatási konferencián jelentette be, hogy céljuk mintegy 600 gramm marsi talajminta visszahozatala a Földre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images