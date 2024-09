Nagyot csökkenhetett az infláció augusztusban

A Portfolio által megkérdezett közgazdászok mediánvéleménye szerint 3,7%-ra csökkenhetett a hazai infláció augusztusban, az előző havi 4,1%-ról. A megkérdezett elemzők szerint a csökkenés elsősorban bázishatásoknak köszönhető. Az év végéig azonban fokozatosan emelkedhet az infláció és a többség szerint akár az 5%-ot is meghaladhatja.

Augusztusban folytatódhatott az inflációs hullámvasút

A megkérdezett elemzők egyhangúlag egyetértenek abban, hogy júliusról augusztusra nagyot csökkenhetett az infláció. A várakozások szerint augusztusban 3,7% lehetett az áremelkedés mértéke, azonban az infláció elleni küzdelem itt még nem érhet véget, mivel az év végére akár 5% fölé is emelkedhet az infláció.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza szerint az előző hónapban látott szignifikáns emelkedés után most egy jelentősebb fékeződést láthatunk, mivel júliusban azért számos olyan egyedi tényező szerepet játszott az infláció felpattanásában, ami vélhetően az augusztusi adatban már nem lesz jelen". A bázishatások között érdemes kiemelni az üzemanyagárakat és a kötelező akciózás kivezetése miatti élelmiszerár-emelkedést. Ezek már nem fognak érvényesülni az augusztusi inflációs adatban.

Az MNB júniusi inflációs jelentésében augusztusra 3,4%-os inflációt és 4,7%-os maginflációt jelzett előre. Ugyanakkor a júliusi inflációs adat is 0,3 százalékponttal meghaladta az előrejelzését. Becsey Zsolt, az Unicredit közgazdásza szerint "reális az MNB által augusztusra várt inflációs adat mind a mag, mind a fő inflációs számot tekintve." Az élelmiszerek esetében a szárazság feltehetően még nem jelent meg az árakban, az ebből fakadó átárazás inkább őszre várható.

Az üzemanyagárak alakulása most segíthette az infláció csökkenését

Az ING közgazdásza kiemelte, hogy "az üzemanyagárak augusztus első húsz napjában – számításaink szerint – csökkentek, így ez a tétel érdemben visszafoghatta az egyhavi infláció alakulását." A júliusi nagyobb áremelkedés után a friss inflációs adatban az élelmiszerek esetében nem számítunk hasonló mértékű felpattanásra, így az innen érkező inflációs nyomás is kisebb lehetett. Emellett összhangban a tartós fogyasztási cikkek globális árcsökkenésével (és hozzávéve a forint relatív stabilitását, sőt némi erősödését), vélhetően ebben a termékkategóriában havi szinten enyhén negatív lehetett az árváltozás mértéke.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint "egyrészt az üzemanyagárak most az előző havi pozitív hozzájárulással szemben minimálisan visszahúzták az inflációt, illetve a kötelező akciózás kivezetésének hatása is egyedi tényező."

A szolgáltatások áremelkedése a nagy kérdés

Virovácz szerint "a fekete levest továbbra is a szolgáltatások áremelkedése biztosítja: habár a júliusban látottnál mérsékeltebb lehetett a havi átárazás, így is ez marad a legjelentősebb tétel, ami felfelé mozdítja az általános árszínvonalat."

Ugyanakkor a megkérdezett elemzők egy része szerint a gyenge kereslet már fékezheti a szolgáltatások inflációt. Becsey például kiemeli, hogy a tavaszi nagy szolgáltató átárazások nem indítottak el egy újabb inflációs hullámot a nyáron. Regős arra hívja fel a figyelmet, hogy "a második negyedéves GDP-adatokból is kiderült, hogy a fogyasztás bővülésében vélhetően nagy szerepe volt a szolgáltatások iránti bővülő keresletnek (a fogyasztás növekedése érdemben meghaladta a kiskereskedelmi forgalom bővülését), ezt a keresletet pedig a szolgáltató ágazatok a jelek szerint ki is használják."

Több elemző is egyetértett abban, hogy a az infláció csökkenése elsősorban bázishatásoknak köszönhető, egyelőre a maginflációban a kedvező fordulat még várathat magára, még akkor is, ha a havi átárazás mértéke mérséklődhetett valamelyest. Virovácz szerint: az egyes tételek közül érdemes kiemelnünk a szolgáltatások éves bázisú áralakulását: a tavalyi év augusztusában kialakult rendkívül alacsony bázis miatt az év/év áremelkedési ütem most jelentősen megugorhat és ismét 10 százalék közelébe emelkedhetett."

A magasan ragadt szolgáltatószektori infláció megerősíti az infláció szerkezetével kapcsolatos problémákat, hiszen elsősorban azok a tételek a magasabbak, amelyek inflációja ragadósabb.

Az infláció alakulása támogathatja a kamatcsökkentést

Virovácz véleménye szerint, amennyiben nagyjából hasonló számokat közöl a KSH, úgy maga az infláció alakulása biztosan nem lesz akadálya a kamatvágási ciklus egy hónap szünetet követő újraindításának.

De a jegybank megfogalmazásában is nemcsak az inflációs folyamatok számítanak, hanem a kockázati környezet, valamint a nagy jegybankok soron következő döntései is fontosak. Virovácz szerint mindkét tekintetben vélhetően olyan folyamatokat láttunk és láthatunk az előző havi MNB kamatdöntés óta, ami még inkább megteremti a lehetőséget a hazai központi bank számára egy újabb 25 bázispontos kamatcsökkentésre. Persze erről most még nagyon korai beszélni, ám az előzetes jelek egyelőre ebbe az irányba mutatnak.

Ezt a gondolatot erősíti Balog-Béki Márta, az MBH Bank elemzője is: ami az MNB kamatpolitikáját illeti, az elmúlt hetek piaci folyamatai és a beérkező gazdasági adatok a következő hónapokra inkább növelték az MNB mozgásterét, semmint csökkentették azt. A piaci árazások alapján év végére akár 6% közelébe is csökkenhetne az alapkamat, ugyanakkor az MNB vélhetően óvatos lesz, így év végére 6,25%-os alapkamatot várunk.

Becsey véleménye szerint az MNB várakozásának (4,7%) megfelelő maginflációs adat, vagy ahhoz közeli adat esetén reális lehet az idei 2 kamatvágás, ugyanakkor ha felfelé lepődik meg a jegybank akkor már a tengerentúli adatok magyar szempontból kedvező alakulása is kell ahhoz, hogy befuthassa a kívánt pályát.

Az infláció még nincs legyőzve

Az elemzők többsége egyetértett abban, hogy a decemberi infláció 5% körül alakulhat. Emiatt a monetáris politika nem lehet nyugodt a következő hónapokban.

Virovácz szerint december után kezdődhet egy újabb tartósabb dezinflációs folyamat, amennyiben sikerül horgonyozni az inflációs várakozásokat és megőrizni a forint stabilitását.

A jövő évi dezinflációs folyamatok erősségét tekintve már szóródnak a várakozások. Bár a többség 4% körüli éves átlagos inflációra számít, de például az ING közgazdásza szerint az idei évhez képest akár növekedhet is az éves átlagos infláció, mivel a költségvetés stabilizálását célzó adóintézkedések többletinflációt generálnak. Az emelkedő bérdinamika és a várhatóan beinduló fogyasztás szintén olyan tényezők, amelyek a magasabb havi átárazások irányába mutathatnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images