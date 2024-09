Új szerepben tért vissza Novák Katalin

Korunk legnagyobb demográfiai kihívásával kell megküzdenünk, izgatott vagyok ezért, hogy alapítótársammal, Stephen J Shaw demográfussal útnak indítjuk az "X·Y Worldwide" nonprofit szervezetet - jelentette be hivatalos X-csatornáján Novák Katalin. A korábbi köztársasági elnök együttműködést és konkrét stratégiát ígér a nemzetek számára ezen a téren. A szervezet hivatalos elindítása kapcsán arra hívták fel a figyelmet, hogy korábban a történelemben soha egyetlen nemzet sem élt túl ilyen demográfiai krízist, ezért tulajdonképpen céljuk "végső soron nemzeteink megmentése".

Nemzetközi szinten tér vissza Novák Katalin, demográfiai szakértőként pozícionálva magát hétfő esti bejelentésében.

Örömmel jelentem be új pozíciómat, mint

az X·Y Worldwide társalapítója és vezérigazgatója. Az X·Y Worldwide egy új, non-profit, úttörő megoldás a globális születésszám összeomlására

- olvasható Novák Katalin posztjában.

I am excited to announce my new position as co-founder and CEO of X·Y Worldwide.X·Y Worldwide is a new non-profit, pioneering solutions to a collapsing global birthrate. pic.twitter.com/9ll0zhyxwp — Katalin (Novák) September 9, 2024

Későbbi posztjaiban kitér arra, hogy az X·Y Worldwide a világ vezetőivel, politikai döntéshozóival és oktatóival együttműködve bizonyítékokon alapuló, fenntartható stratégiákat dolgoz ki, amelyek segítenek a nemzeteknek leküzdeni a születésszám globális csökkenésének hatásait.

Azt is hozzátette a korábbi államfő, hogy "elsősorban az emberekre összpontosítanak – azoknak a társadalmi-gazdasági és kulturális akadályoknak a leküzdésére, amelyek megakadályozzák az egyéneket abban, hogy megvalósítsák családalapítási ambícióikat".

"Az X·Y Worldwide a nem tervezett gyermektelenség kockázatainak jobb tudatosításával és a túlnépesedésről és a termékenységről szóló félrevezető narratívák megkérdőjelezésével felhatalmazza az egyéneket és a párokat arra, hogy megalapozott döntéseket hozzanak a szülőségről a következő generációk számára" - írja.

A szervezet az elérhető honlapján azt is írja, hogy "mivel a világ teljes születési száma 2013 körül érte el a csúcsot, és azóta körülbelül 10%-kal csökkent, mára a világ népességének háromnegyede olyan országokban él, ahol a születési ráta nem fenntartható – a népesség fenntartásához szükséges szint alatti". "A legszélsőségesebb eset Dél-Korea, ahol 20 évente a felére csökken a születések száma, de még az USA is hasonló utat jár be. Úgy gondoljuk, hogy

ez a legnagyobb válság, amellyel az emberiség szembesül,

egyszerűen azért, mert a történelemben egyetlen nemzet sem élte túl ezt a válságot" - figyelmeztetnek. Hangsúlyozzák az oldalon, hogy a szervezet nem politikai jellegű, és nincs vallási vagy ideológiai kötődése. "Kizárólag arra törekszünk, hogy az emberek mindenhol olyan gyerekeket szülhessenek, akiket szeretnének".

"Az X|Y Worldwide a figyelemfelkeltésre összpontosít ifjúsági és médiaoktatási programokon keresztül, valamint szakpolitikai tanácsokat ad a helyi és nemzeti kormányoknak" - olvasható a szervezet honlapján. 2024-ben alapította Novák Katalin volt köztársasági elnök, háromgyermekes édesanya és Stephen J. Shaw adattudós, demográfus, a Birthgap dokumentumfilm-sorozat producere – háromgyermekes édesapa.

Stephen J. Shaw nemrégiben járt Jordan B Peterson podcastjában is, ahol részletesen beszélnek a dokumentumfilm-sorozatról. "Birthgap – Childless World" című alkotás bemutatja a világ különböző részein tapasztalható alacsony születési rátákat és azok társadalmi hatásait. Az első rész 2022-ben jelent meg, a film feltárja az alacsony születési ráta és a növekvő gyermektelenség okait, valamint azok társadalmi és gazdasági hatásait világszerte. A sorozat további részei mélyebb betekintést nyújtanak a különböző kultúrákban és régiókban tapasztalható demográfiai változásokba és azokra adott társadalmi válaszokra. A filmkészítő több országot is bejárt, hogy különböző perspektívákat mutasson be, és szakértőkkel, valamint hétköznapi emberekkel is interjút készített.

Kiemelik továbbá, hogy "a gyermekvállalás hiánya sokak számára személyes tragédia, de közösségeink, iskoláink és főiskoláink, egészségügyi és nyugdíjrendszereink, és hamarosan nemzeteink alapvető fenntarthatósága szempontjából is meghatározó". "Hiszünk abban, hogy a figyelemfelkeltés képessé teszi a fiatalabbakat arra, hogy teljes körűen tájékozott döntéseket hozzanak arról, mikor van a megfelelő idő a családalapításra, ha szeretnének egy családot. Ily módon

célunk az életminőség javítása, a magány csökkentése, a közösségek stabilizálása, és végső soron nemzeteink megmentése.

A célokhoz való csatlakozásra szólítják fel az érdeklődőket, mert érvelésük szerint "együtt változást tudunk elérni a közösségekben szerte a világon".

