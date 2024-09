Elgondolkodna Varga Mihály a jegybankelnöki felkérésen

"Mindig, mindenen el kell gondolkodni" – ezt mondta Varga Mihály pénzügyminiszter egy keddi sajtótájékoztatón arra a kérdésre, hogy vállalná-e a felkérést, ha a miniszterelnök őt jelölné a jegybank élére – számolt be a vg.hu . Varga Mihály lesz az egyik nyitóelőadó a Portfolio október 17-i Budapest Economic Forumon , amelyen Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is előad, további részletek itt érhetők el.

Szerdától péntekig Magyarországon rendezik az uniós gazdasági és pénzügyminiszterek informális ülését a magyar soros elnökség keretében, és ennek előzetes sajtótájékoztatóján hangzott el a jegybankelnöki felkéréssel kapcsolatos kérdés és válasz. Orbán Viktor kormányfő a hétvégi kötcsei piknik után azt érzékeltette: Nagy Márton kaphatja az összevont nemzetgazdasági-pénzügyminiszteri csúcsminiszteri posztot, Varga Mihály pedig a jegybank élére kerülhet.

A keddi eseményen a Reuters azt a kérdést tette fel: kapott-e felkérést Orbán Viktortól, hogy vezesse a jegybankot. Erre Varga úgy reagált: ez márciusban lesz esedékes, mindent a maga idejében. Hozzátette: a miniszterelnök jogosítványa, hogy jelölje a jegybank elnökét, nem érzi illetékesnek magát, hogy erre a kérdésre válaszoljon. A cikk szerint a pénzügyminiszter azt is hangsúlyozta, hogy az árstabilitás a jegybank elsődleges feladata, de ez nem zárja ki, hogy együttműködjön akár a kormányzati intézményekkel.

A Reuters saját beszámolója szerint azt is hangsúlyozta Varga, hogy a kormány továbbra is el akarja érni az idei évben a 4,5%-os GDP-arányos hiánycélt, illetve elkötelezett a rákövetkező év évre kitűzött hiánycél elérésében is (3,7%, 2,9%). Az augusztusi rekordmértékű deficit adat után tegnap a PM a közleménybe azt is beletette, hogy ha veszélyben látja ezt a célt, akkor további intézkedéseket is tehet.

Az Eurogroup és az Ecofin ülések középpontjában három terület lesz a következő napokban: ezek a zöldátállás, a demográfia és az alacsony jövedelmű országok támogatása a migráció kezelésében.

