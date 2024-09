Óriási meglepetés Magyarországon, megszólaltak a közgazdászok az áremelkedésről

Augusztusban 3,4%-ra csökkent az infláció Magyarországon, ami jóval alacsonyabb a júliusban mért 4,1%-nál. A pénzromlás üteme nagyobb mértékben csökkent, mint ahogy az elemzők várták. A kedvező adatot az elemzők is kommentálták.

"Ahogyan azt előzetesen várni lehetett, augusztusban fékeződött az infláció Magyarországon. A friss adat a piaci konszenzushoz képest lefelé mutató meglepetést okozott. Az éves bázisú infláció 4,1-ről 3,4 százalékra esett augusztusban. Az infláció ismételt mérséklődése részben az átlagos árszint havi színtű stagnálásából és a tavalyi évi magas bázisból adódott. Úgy tűnik tehát, hogy a júliusi meredek havi átárazás volt a kivétel, hiszen visszatért az az előtti hónapokban látott stagnálás a havi inflációs mutatóban" - írta Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza. Az előző hónaphoz képest jelentősen fékeződő havi átárazás több komponensre vezethető vissza.

Egyrészt az élelmiszerek esetében a júliusi megugrást követően augusztusban nem folytatódott az áremelés, vagyis úgy tűnik, hogy az ársapkák és a kötelező bolti akciózás elengedése csupán egyszeri átárazást hozott, nem pedig egy tartós, trendszerű áremelkedést.

Emellett érdemi árcsökkenés volt megfigyelhető az üzemanyagok esetében, ami egy komoly áremelkedést követett, vagyis itt is jelentős a hozzájárulás az inflációs fordulathoz.

Némi meglepetésre tovább csökkent a háztartási energia ára is, ami szintén hozzájárult a kedvező inflációs rátához.

Végül, de nem utolsó sorban, az inflációs képet javító tételek közé kell sorolni a szolgáltatásokat is. Havi alapon csupán 0,4 százalékos volt a drágulás. A szokásos szezonális átárazásokhoz képest mérsékeltebb áremelkedést láthattunk számos területen, többek között az üdülési és közlekedési szolgáltatások körében.

"A részletek alapján elmondható, hogy míg az elmúlt hónapokban elsősorban a maginflációs kosáron kívüli tételek kedvező alakulása fékezte az inflációt, addig augusztusban a fontosabb maginflációs tételek is kedvezőbb inflációs fordulatot vettek. Hogy ez mennyire marad tartós, az még kérdéses, de mindenképpen javuló inflációs képről beszélhetünk. A maginflációs mutató – a várakozásokkal szemben – nem emelkedett, hanem némiképp csökkent júliushoz képest. Csupán pont annyit, hogy az egy tizedesjegyre történő kerekítés segítette a mutató csökkenését" - írta Virovácz.

"Az éves bázison számított 3,4 százalékos infláció közel háromnegyedét a szolgáltatószektor adja. A fejlett és a régiós országokhoz hasonlóan továbbra is ez a tétel okozza tehát az infláció jelentős részét. Ez abból a szempontból fontos, mert ez a fajta infláció ragadósabb, mint a maginflációs kosáron kívüli tételek árhatása. Ráadásul a tavalyi alacsony bázis következtében az éves alapú szolgáltatásinfláció némileg erősödött, és 9,5 százalékon áll. Ezzel szemben némileg lassult az élelmiszerek éves drágulása, így továbbra is átlag alatti, 2,4 százalékos az áremelkedés. Az éves bázisú inflációt a legnagyobb mértékben ugyanakkor az üzemanyagok áralakulása húzta le. Az idén augusztusi áresés és a magas bázis miatt az egyéb cikkek, üzemanyagok köre önmagában 0,7 százalékponttal fékezte a fő inflációs mutatót. Vagyis igazából ez az egy tétel áll a jelentős fékeződés mögött, míg a többi tétel esetében enyhe, egymással ellentétes elmozdulásokat láttunk" - részletezte Virovácz.

"Előre tekintve a következő hónapban nagyjából a ma látotthoz hasonló inflációs mutatóra számítunk, talán egy minimális fékeződéssel. Ezt követően azonban jelentősebben megugorhat az év/év mutató az alacsony bázis miatt. Októbertől ismételten 4 százalék felett lehet az adat. A jelenlegi inflációs alapfolyamatokat figyelve úgy látjuk, hogy 2024 decemberére ismét 4,8 százalékra kúszhat az áremelkedés rátája. Mindez jelentős kedvező irányú revíziót jelent a részünkről. A ma látott szolgáltatás infláció és az augusztusi költségvetési adat fényében úgy látjuk, hogy az eddig vártnál is gyengébb lehet a magyar gazdaság teljesítménye az idei év második felében. Mindez érdemben limitálja a vállalatok átárazási képességét még egy olyan környezetben is, ahol azok jelentős költségemelkedéssel szembesülnek" - prognosztizálja a szakértő.

"A belső kereslet oldaláról tehát aligha várhatunk rövid távon érdemi inflációs nyomást. Ugyanakkor a jövő évre vonatkozóan sokasodnak az inflációs kockázatok: a várhatóan beinduló fogyasztás, a dinamikus bérnövekedés fennmaradása (főleg a jelentős minimálbér-emelés nyomán) és a legutóbbi kormányzati adóintézkedések is vélhetően utat találnak majd a fogyasztókhoz áremelések formájában 2025 folyamán. Idén átlagosan 3,8 százalékos, jövőre pedig 4,2 százalékos áremelkedési rátával számolunk" - írja Virovácz.

"A magyar monetáris politika szempontjából a beérkező inflációs adat egyértelműen megnyitja az utat az irányadó kamat 25 bázispontos csökkentése előtt szeptemberben. Egy 50 bázispontos Fed kamatcsökkentés és egy lazább hangvételű kommunikáció az EKB részéről (a maga 0,25 százalékpontos kamatvágása mellett) bebetonozná ezt a nézetet. Ezzel szemben egy „csupán” 25 bázispontos Fed lazítás és az EKB szigorúbb üzenete, miszerint a szeptemberi kamatvágást októberben biztosan nem követi újabb, már sokkal árnyaltabbá tenné a képet. Így továbbra is reális opció maradhat az MNB kamatvágása mellett az alapkamat tartása is. Végső soron az EUR/HUF árfolyama lehet a döntő tényező, mivel a közelmúltbeli negatív hírek (a kormány és a Magyar Nemzeti Bank közötti vita kiújulása, elmérgesedése) emelik az országkockázati prémiumot" - zárja kommentárját.

Németh Dávid, a K&H vezető elemzője közölte: “A várakozásinkhoz képest a hatósági árak mellett az iparcikkek, valamint az alkoholos italok és dohánytermékek húzták lefelé havi szinten az inflációt, amely stagnálást mutatott júliushoz képest. Az élelmiszereknél szintén stagnálás volt összhangban az előrejelzésünkkel.” A szakember azonban elmondta azt is, hogy a piaci szolgáltatások inflációja lassult, de így is a többéves átlag felett van.

Az éves maginflációról pedig azt mondta, hogy augusztusban 4,6 százalékra lassult az előző havi 4,7 százalékról. A következő hónapokban pedig 4,5-5 százalékos tartományban maradhat, ami továbbra is inflációs nyomásra utal.

A szeptemberi infláció 3,5 százalék körül lehet, ami az év végére pedig közelebb kerülhet a maginflációhoz, így 4,8 százalék körüli szinten lehet decemberben. Éves átlagban 3,9 százalékra számít a szakértő, jövőre pedig 4 százalékos tempót vár.

A mostani adat alapján a Magyar Nemzeti Bank várhatóan 25 bázispontos kamatcsökkentést hajt végre szeptemberben. Az év végéig a mostani kilátások alapján pedig még egy hasonló mértékű csökkentésre lehet számítani -vélte Németh Dávid.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint a pozitív meglepetésben az élelmiszerek és a szolgáltatások áralakulásának volt elsősorban szerepe: az előbbi az előző havi 0,6 százalékos drágulás után nem változott havi alapon, míg utóbbinál a drágulás mértéke 1,1 százalékról 0,4 százalékra csökkent. Ez egyben azt is jelenti, hogy az élelmiszerek előző havi drágulásában valóban szerepe lehetett a kötelező akciózás kivezetésének, azaz ez egy egyszer ársokk volt, nem pedig tartós folyamatról tanúskodott. A szolgáltatások erőteljes átárazása az elmúlt időszakban jelentős problémát jelentett, 5 hónapon át láttunk havi alapon 1 százalék körüli vagy akár azt is meghaladó drágulást.

Az év eleji béremelések most már biztosan beépültek az árakba, így annak további árfelhajtóereje nem kellene, hogy legyen. A visszatekintő árazások hatása szintén kifutott, az év második felében erre hivatkozva már nem várható áremelés. "Ugyanakkor látható, hogy a szolgáltatások iránti kereslet jelentős – a második negyedévben a fogyasztás bővülése jelentősen meghaladta a kiskereskedelmi forgalom növekedését – ami pedig segíti a szolgáltatások átárazását" - tette hozzá.

Éves alapon ugyanakkor továbbra is kiemelkedő a szolgáltatások drágulása – ennek üteme még gyorsult is, 9,1 százalékról 9,5 százalékra. 2,7 százalékról 2,4 százalékra lassult az élelmiszerek inflációja – ez már egy teljesen elfogadható érték, a probléma csak az, hogy az elmúlt évek áremelkedései nyomán a megemelkedett árak velünk maradtak (még akkor is, ha például az energiaárak valamelyest normalizálódtak), ez pedig gátja a fogyasztás bővülésének - írta Regős.

"A mai adat fontos a szeptemberi kamatdöntés szempontjából. Ez egyértelműen támogatja a kamatcsökkentést (és így gyengíti a forintot), hasonlóan a nagy jegybankoktól várt kamatcsökkentéshez. Az infláció értékelése kapcsán azonban érdemes kiemelni azt is, hogy a maginfláció a teljes inflációnál magasabb, 4,6 százalék, ez pedig arról árulkodik, hogy az inflációs nyomás nem tűnt el teljesen a gazdaságból. Ebben nagy szerepe van a szolgáltatásoknak, itt azonban a visszatekintő árazás miatt jövőre kisebb drágulás várható" - vélekedik.

Ugyanakkor a gyenge árfolyam és a tegnapi gyenge költségvetési adat gátat jelenthet a kamatcsökkentés szempontjából – ez utóbbi erősen rontja a kockázati megítélést, így a szeptemberi döntés egyelőre nem tekinthető lefutottnak a korábbi várakozásokkal ellentétben. A 397 körüli árfolyam pedig minimálisra csökkenti a kamatcsökkentés esélyét, ehhez egy 392-393 körüli vagy az alatti árfolyamra lenne szükség. A következő hetek árfolyammozgásai, a nagy jegybankok döntései és kommunikációja, illetve a költségvetés irányából érkező hírek határozzák meg, hogy a jegybank tud-e kamatot csökkenteni anélkül, hogy ezzel a forint jelentős gyengülését kockáztatná - mutatott rá Regős.

"Az infláció szeptemberben az augusztusi szintje alatt alakulhat, majd a bázishatások miatt egy átmeneti növekedés következik. A mai adat alapján az év végére nem várható az 5 százalékos szint elérése, az infláció az év egészét tekintve pedig 3,9 százalékon alakulhat és ehhez hasonló értéke vehet fel a jövő évben is. Az infláció kapcsán továbbra is meghatározó tényező a forint árfolyamának változása, illetve a kereslet alakulása, valamint az esetleges külső sokkok" - zárta kommentárját.

Balog-Béki Márta, az MBH Bank senior tőkepiaci elemzője szerint "összességében a 3,8%-os éves átlagos inflációs előrejelzésünk mellett jelenleg nagyjából kiegyensúlyozott kockázatokat érzékelünk. Szeptemberben a magas bázis miatt ismét 4% alatti éves adatra lehet számítani. Év végére azonban ismét megemelkedhet az éves infláció, elsősorban a nagyon alacsony bázis miatt. Év végére a headline index továbbra is 4,5% környékére várható a mai adatközlést követően. Amit közelről kell figyelni, hogy a maginfláció a következő hónapokban hogyan alakul. A 3%-os jegybanki inflációs cél stabilan fenntartható elérése csak 2025-ben, annak is inkább a második felében várható, noha az éves átlagos infláció még a jövő évben is meghaladhatja még a 3%-ot (előrejelzésünk 3,5%)."

"A mai adat megjelenését követően meglepetést jelentene, ha szeptemberben nem csökkentené tovább az alapkamatot az MNB. A fejlett piaci jegybankok várható kamatpolitikája alapján is van még tér a további csökkentés előtt idén. Ugyanakkor óvatosságra int a forint elmúlt napokban látott gyengülése, amivel kikerült az augusztus eleje óta jellemző, 392-396 forint közötti sávból az euró árfolyama. Ez egyelőre nem veszélyezteti az idei évre prognosztizálható, további kamatcsökkentéseket, mivel véleményünk szerint az EUR/HUF árfolyam 390-395 között nem tekinthető még túlzottan alulértékeltnek. Ugyanakkor a forint hektikussága miatt (ami összefügghet azzal, hogy az utóbbi napokban nőhetett a piaci szereplők által érzékelt bizonytalanság a hazai költségvetési kilátásokat illetően) az MNB óvatos lehet a további kamatvágásokkal. Év végére az alapkamat 6,25%-ig csökkenhet" - emelte ki Balog-Béki.

"Mindent egybevetve továbbra is úgy látjuk, hogy az inflációnak a célsávban maradása egyelőre átmeneti jelenség" - írta Nagy János, az Erste Bank makroelemzője. "A bázishatás az év hátralévő részében meglehetősen kedvezőtlen. Rövid távon a legnagyobb kérdés, hogy a másfél éves recessziós időszak után beinduló gazdaság az év végén mekkora teret enged a további árkorrekcióknak. A dinamikus hazai béremelkedés, valamint a vasúti pályahasználati díj emelkedése együttesen helyez majd nyomást a szereplőkre az ősz folyamában. Ezenkívül a júniusban bejelentett, bankoláshoz köthető többletterhek is hamarosan megjelenhetnek az árazásokban. Összességében az év hátralévő részében zömmel 4% körüli, határozott trend nélkül ingadozó éves inflációs számokat várunk. A bázis meglehetősen kedvezőtlen lesz, főként az utolsó negyedévben, így ekkor ismét kiléphet a főszám a jegybanki toleranciasávból. Várakozásunk szerint a dezinflációs folyamat jövőre indulhat újra és a jegybanki célsávba is csak 2025 második felében térhet vissza az infláció."

"A kedvező adat kapcsán – mint mindig – felmerülhet, hogy a jegybank lazább lehetne a tervezettnél a következő ülés alkalmával, ugyanakkor az összkép alapján ez igencsak kerülendő. A mérsékelt olajárak visszafoghatják a headline értéket a következő hónapokban is, de a maginfláció magas értéke figyelmeztető az alapfolyamatokra nézve. Június után július-augusztusban is negatív lehetett a folyó fizetési mérleg egyenlege, ami a tavasszal megszokotthoz képest gyengélkedő külső egyensúlyra utal. Harmadrészt a magyar gazdaság kockázati megítélése is érdemben romlott az elmúlt napokban, ami továbbra is fokozottan óvatosságot igényel" - zárta kommentárját.

